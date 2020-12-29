Підприємиці, які незаконно продавали ялинки у Луцьку, заплатять штрафи
Сьогодні, 16:40
Луцький міськрайонний суд Волинської області зобов’язав сплатити штрафи двох підприємиць за продаж новорічних дерев без документів.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Нагадаємо, напередодні новорічних свят працівники інспекції проводили рейди на ялинкових ринках у Луцьку.
Так, 29 грудня у підприємиці, яка реалізовувала ялинки біля Північного ринку не було товарно-транспортної накладної на 35 сосен. На жінку склали адмінпротокол за статтею 88-1 КУпАП.
Згідно з рішенням суду вона має сплатити 510 гривень штрафу.
Також у грудні під час рейдової перевірки у Луцьку на проспекті Соборності екоінспектори виявили, що у підприємиці не було документів та чипів на понад 300 новорічних дерев. Працівники екоінспекції склали протокол за статтею 88-1 КУпАП.
Суд зобов’язав сплатити підприємицю 1700 гривень штрафу.
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Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Нагадаємо, напередодні новорічних свят працівники інспекції проводили рейди на ялинкових ринках у Луцьку.
Так, 29 грудня у підприємиці, яка реалізовувала ялинки біля Північного ринку не було товарно-транспортної накладної на 35 сосен. На жінку склали адмінпротокол за статтею 88-1 КУпАП.
Згідно з рішенням суду вона має сплатити 510 гривень штрафу.
Також у грудні під час рейдової перевірки у Луцьку на проспекті Соборності екоінспектори виявили, що у підприємиці не було документів та чипів на понад 300 новорічних дерев. Працівники екоінспекції склали протокол за статтею 88-1 КУпАП.
Суд зобов’язав сплатити підприємицю 1700 гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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