вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підприємиці, які незаконно продавали ялинки у Луцьку, заплатять штрафи

Підприємиці, які незаконно продавали ялинки у Луцьку, заплатять штрафи
Луцький міськрайонний суд Волинської області зобов’язав сплатити штрафи двох підприємиць за продаж новорічних дерев без документів.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Нагадаємо, напередодні новорічних свят працівники інспекції проводили рейди на ялинкових ринках у Луцьку.

Так, 29 грудня у підприємиці, яка реалізовувала ялинки біля Північного ринку не було товарно-транспортної накладної на 35 сосен. На жінку склали адмінпротокол за статтею 88-1 КУпАП.

Згідно з рішенням суду вона має сплатити 510 гривень штрафу.

Також у грудні під час рейдової перевірки у Луцьку на проспекті Соборності екоінспектори виявили, що у підприємиці не було документів та чипів на понад 300 новорічних дерев. Працівники екоінспекції склали протокол за статтею 88-1 КУпАП.

Суд зобов’язав сплатити підприємицю 1700 гривень штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: екоінспекція, рейд, ялинки, cуд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Житомирщині поліцейські розшукали в лісі зниклу 2-річну дитину. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:17
Мер Луцька буде проводити прийоми громадян через Zoom
Сьогодні, 16:48
Підприємиці, які незаконно продавали ялинки у Луцьку, заплатять штрафи
Сьогодні, 16:40
Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати
Сьогодні, 16:24
Судитимуть двох інспекторів-екологів, яких зловили на хабарі у центрі Луцька
Сьогодні, 16:18
Схожі новини
У Луцьку тривають рейди на ялинкових ринках. ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ У Луцьку тривають рейди на ялинкових ринках. ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ
29 грудень, 2020, 14:42
Директор підприємства на Волині заплатить штраф, бо не пустив екоінспекторів до перевірки Директор підприємства на Волині заплатить штраф, бо не пустив екоінспекторів до перевірки
10 березень, 09:50
У районі на Волині вилучили браконьєрські сітки У районі на Волині вилучили браконьєрські сітки
16 березень, 04:23
Заправку в Луцьку оштрафували на велику суму грошей Заправку в Луцьку оштрафували на велику суму грошей
01 березень, 13:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку тестують тролейбус з системою знезараження повітря. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
 0
Команда ГУНП у Волинській області виборола перше місце на змаганнях із футзалу
Сьогодні, 17:35
 0
Будинок на 207 «квадратів» і 250 тисяч «під подушкою»: що в декларації головної освітянки Волині
Сьогодні, 17:30
 0
На Житомирщині поліцейські розшукали в лісі зниклу 2-річну дитину. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:17
 0
Мер Луцька буде проводити прийоми громадян через Zoom
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8