Підприємиці, які незаконно продавали ялинки у Луцьку, заплатять штрафи





Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Нагадаємо, напередодні новорічних свят працівники інспекції



Так, 29 грудня у підприємиці, яка реалізовувала ялинки біля Північного ринку не було товарно-транспортної накладної на 35 сосен. На жінку склали адмінпротокол за статтею 88-1 КУпАП.



Згідно з рішенням суду вона має сплатити 510 гривень штрафу.



Також у грудні під час рейдової перевірки у Луцьку на проспекті Соборності екоінспектори виявили, що у підприємиці не було документів та чипів на понад 300 новорічних дерев. Працівники екоінспекції склали протокол за статтею 88-1 КУпАП.



Суд зобов’язав сплатити підприємицю 1700 гривень штрафу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд Волинської області зобов’язав сплатити штрафи двох підприємиць за продаж новорічних дерев без документів.Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Нагадаємо, напередодні новорічних свят працівники інспекції проводили рейди на ялинкових ринках у Луцьку Так, 29 грудня у підприємиці, яка реалізовувала ялинки біля Північного ринку не було товарно-транспортної накладної на 35 сосен. На жінку склали адмінпротокол за статтею 88-1 КУпАП.Згідно з рішенням суду вона має сплатити 510 гривень штрафу.Також у грудні під час рейдової перевірки у Луцьку на проспекті Соборності екоінспектори виявили, що у підприємиці не було документів та чипів на понад 300 новорічних дерев. Працівники екоінспекції склали протокол за статтею 88-1 КУпАП.Суд зобов’язав сплатити підприємицю 1700 гривень штрафу.

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