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На Житомирщині поліцейські розшукали в лісі зниклу 2-річну дитину. ФОТО. ВІДЕО

На Житомирщині поліцейські розшукали в лісі зниклу 2-річну дитину. ФОТО. ВІДЕО
На Житомирщині поліцейські розшукали в лісі малюка.

Подія сталась у неділю, 21 березня, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

Про зникнення свого племінника віком 2,3 роки до поліції повідомила жінка. За словами заявниці, їй подзвонила налякана сестра із села Кам’янівка та повідомила, що не може знайти свого маленького сина.

У вказаний населений пункт виїхали наряд сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Овруцького відділу. Правоохоронці зі слів матері з’ясували, що вона разом із дитиною приїхала з міста наводити лад після зими у своєму заміському обійсті. Поки жінка поралась по господарству, її 2-річний син грався на подвір’ї. У якийсь момент господиня побачила покинуті хлопчиком іграшки, однак його самого ніде не було. Самостійні пошуки в обійсті і по сільській вулиці нічого не дали. Тож налякана матір зателефонувала родичам.

Село невеличке і знаходиться у лісистій місцевості. Тож, не гаючи часу, поліцейські поділились на спільні з місцевими жителями пошукові групи і взялися відпрацьовувати територію. Окрема група у селі перевіряла хати-пустки, закинуті приміщення, чагарники на околицях тощо. Інші прочісували ліс.

"У лісі були окремі ділянки, де ще лежав сніг. На ньому ми помітили сліди дитячого взуття і пішли по них. Увесь цей час голосно гукали хлопчика на ім’я. Врешті побачили дитину. Малюк спокійно ішов лісовою дорогою, а коли ми його покликали, розвернувся нам назустріч", - розповів заступник начальника Овруцького відділу поліції Петро Бородій.

Службовим автомобілем поліцейські привезли малюка у село і передали матері. На щастя, з хлопчиком нічого не сталось, а своєї подорожі він не злякався.
На Житомирщині поліцейські розшукали в лісі зниклу 2-річну дитину. ФОТО. ВІДЕО
На Житомирщині поліцейські розшукали в лісі зниклу 2-річну дитину. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: розшук, ліс, дитина, Житомирщина
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