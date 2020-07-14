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Команда ГУНП у Волинській області виборола перше місце на змаганнях із футзалу

Команда ГУНП у Волинській області виборола перше місце на змаганнях із футзалу
У Луцьку на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні сьогодні, 23 березня, відбувся турнір із футзалу серед команд регіональних органів державних правоохоронних структур.

У змаганнях взяли участь 14 команд, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За результатами турніру почесне перше місце виборола команда ГУНП у Волинській області, друге – управління Служби безпеки України та третє – управління ДСНС України у Волинській області.

Окрім першого командного місця, одного гравця із команди ГУНП у Волинській області визнано кращим бомбардиром.

Командам переможницям вручили кубки та медалі.

Команда ГУНП у Волинській області виборола перше місце на змаганнях із футзалу
Команда ГУНП у Волинській області виборола перше місце на змаганнях із футзалу
Команда ГУНП у Волинській області виборола перше місце на змаганнях із футзалу
Команда ГУНП у Волинській області виборола перше місце на змаганнях із футзалу

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Теги: команда ГУНП, змагання, футзал, перемога
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