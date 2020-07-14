Команда ГУНП у Волинській області виборола перше місце на змаганнях із футзалу





У змаганнях взяли участь 14 команд, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



За результатами турніру почесне перше місце виборола команда ГУНП у Волинській області, друге – управління Служби безпеки України та третє – управління ДСНС України у Волинській області.



Окрім першого командного місця, одного гравця із команди ГУНП у Волинській області визнано кращим бомбардиром.



Командам переможницям вручили кубки та медалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні сьогодні, 23 березня, відбувся турнір із футзалу серед команд регіональних органів державних правоохоронних структур.У змаганнях взяли участь 14 команд, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.За результатами турніру почесне перше місце виборола команда ГУНП у Волинській області, друге – управління Служби безпеки України та третє – управління ДСНС України у Волинській області.Окрім першого командного місця, одного гравця із команди ГУНП у Волинській області визнано кращим бомбардиром.Командам переможницям вручили кубки та медалі.

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