На Волині декілька днів не курсуватиме приміський поїзд
Сьогодні, 19:39
У зв’язку з продовженням колійних ремонтних робіт на перегоні Вижва - Заболоття 4 дні не курсуватиме приміський поїзд сполученням Ковель – Заболоття.
Про це повідомляє "Львівська залізниця".
Так, поїзд № 6311/6314 Ковель – Заболоття – Ковель не їздитиме 23-26 березня;
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування поїздок у вказаному сполученні.
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Про це повідомляє "Львівська залізниця".
Так, поїзд № 6311/6314 Ковель – Заболоття – Ковель не їздитиме 23-26 березня;
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування поїздок у вказаному сполученні.
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