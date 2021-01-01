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На Волині декілька днів не курсуватиме приміський поїзд

На Волині декілька днів не курсуватиме приміський поїзд
У зв’язку з продовженням колійних ремонтних робіт на перегоні Вижва - Заболоття 4 дні не курсуватиме приміський поїзд сполученням Ковель – Заболоття.

Про це повідомляє "Львівська залізниця".

Так, поїзд № 6311/6314 Ковель – Заболоття – Ковель не їздитиме 23-26 березня;

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування поїздок у вказаному сполученні.

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Теги: ремонт, приміський поїзд, курсування
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