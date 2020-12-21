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В 1 людини виявили підозру на туберкульоз під час безкоштовного обстеження у Луцьку

В 1 людини виявили підозру на туберкульоз під час безкоштовного обстеження у Луцьку
1 людину з підозрою на туберкульоз виявили під час акції громадського здоров’я на Театральному майдані Луцька.

Остаточні результати огляду лучан повідомили на сторінці ВОЦЗ.

Загалом на пересувному флюорографі обстежили 84 людини.

До слова, станом на 13:30 23 березня жодного хворого не виявили. Людей перевіряли з 11:00 до 14:00 години.

Окрім флюорографії, усі охочі мали можливість отримати консультації лікарів Волинського обласного центру громадського здоров’я та обласного фтизіопульмонологічного медичного центру.

За інформацією Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру, у 2020-му році захворюваність на туберкульоз в області знизилася на 24,3%.

Акція громадського здоров'я до Всесвітнього дня туберкульозу тривала впродовж двох днів: пересувний флюорограф на Театральному майдані Луцька працював у неділю, 21 березня, та у вівторок, 23 березня.


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Теги: акція, туберкульоз, Луцьк, результати
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