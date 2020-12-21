В 1 людини виявили підозру на туберкульоз під час безкоштовного обстеження у Луцьку





Остаточні результати огляду лучан



Загалом на пересувному флюорографі обстежили 84 людини.



До слова, станом на 13:30 23 березня жодного хворого не виявили. Людей перевіряли з 11:00 до 14:00 години.



Окрім флюорографії, усі охочі мали можливість отримати консультації лікарів Волинського обласного центру громадського здоров’я та обласного фтизіопульмонологічного медичного центру.



За інформацією Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру, у 2020-му році захворюваність на туберкульоз в області знизилася на 24,3%.



Акція громадського здоров'я до Всесвітнього дня туберкульозу тривала впродовж двох днів: пересувний флюорограф на Театральному майдані Луцька працював у неділю, 21 березня, та у вівторок, 23 березня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 людину з підозрою на туберкульоз виявили під час акції громадського здоров’я на Театральному майдані Луцька.Остаточні результати огляду лучан повідомили на сторінці ВОЦЗ.Загалом на пересувному флюорографі обстежили 84 людини.До слова, станом на 13:30Людей перевіряли з 11:00 до 14:00 години.Окрім флюорографії, усі охочі мали можливість отримати консультації лікарів Волинського обласного центру громадського здоров’я та обласного фтизіопульмонологічного медичного центру.За інформацією Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру, у 2020-му році захворюваність на туберкульоз в області знизилася на 24,3%.Акція громадського здоров'я до Всесвітнього дня туберкульозу тривала впродовж двох днів: пересувний флюорограф на Театральному майдані Луцька працював у неділю, 21 березня, та у вівторок, 23 березня.

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