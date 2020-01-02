На Горохівщині попрощалися з відомим лікарем-травматологом
Сьогодні, 19:12
Жителі Горохівщини попрощалися з відомим лікарем-травматологом Михайлом Шекетою.
Про це повідомляє "Район.Горохів".
Нагадаємо, про смерть 76-річного лікаря стало відомо вчора, 22 березня.
Прощання зі знаним лікарем відбулося в Святовознисенському храмі міст Горохова.
Серед вдячних пацієнтів Михайла Шекети є навіть американці. У 2004 році під час велопробігу «Дружба», маршрут якого пролягав через Горохів, з одним із американських спортсменів стався нещасний випадок. Кваліфіковану медичну допомогу йому надав саме Михайло Шекета.
А згодом посланець керівника міжнародного велопробігу «Дружба-2004» та потерпілого велосипедиста передав через редакцію районної газети «Горохівський вісник» щиру подяку лікарю.
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Про це повідомляє "Район.Горохів".
Нагадаємо, про смерть 76-річного лікаря стало відомо вчора, 22 березня.
Прощання зі знаним лікарем відбулося в Святовознисенському храмі міст Горохова.
Серед вдячних пацієнтів Михайла Шекети є навіть американці. У 2004 році під час велопробігу «Дружба», маршрут якого пролягав через Горохів, з одним із американських спортсменів стався нещасний випадок. Кваліфіковану медичну допомогу йому надав саме Михайло Шекета.
А згодом посланець керівника міжнародного велопробігу «Дружба-2004» та потерпілого велосипедиста передав через редакцію районної газети «Горохівський вісник» щиру подяку лікарю.
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