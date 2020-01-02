На Горохівщині попрощалися з відомим лікарем-травматологом

Михайлом Шекетою.



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Нагадаємо, про смерть 76-річного лікаря стало відомо вчора, 22 березня.



Прощання зі знаним лікарем відбулося в Святовознисенському храмі міст Горохова.



Серед вдячних пацієнтів Михайла Шекети є навіть американці. У 2004 році під час велопробігу «Дружба», маршрут якого пролягав через Горохів, з одним із американських спортсменів стався нещасний випадок. Кваліфіковану медичну допомогу йому надав саме Михайло Шекета.



А згодом посланець керівника міжнародного велопробігу «Дружба-2004» та потерпілого велосипедиста передав через редакцію районної газети «Горохівський вісник» щиру подяку лікарю.

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Нагадаємо, простало відомо вчора, 22 березня.Прощання зі знаним лікарем відбулося в Святовознисенському храмі міст Горохова.Серед вдячних пацієнтів Михайла Шекети є навіть американці. У 2004 році під час велопробігу «Дружба», маршрут якого пролягав через Горохів, з одним із американських спортсменів стався нещасний випадок. Кваліфіковану медичну допомогу йому надав саме Михайло Шекета.А згодом посланець керівника міжнародного велопробігу «Дружба-2004» та потерпілого велосипедиста передав через редакцію районної газети «Горохівський вісник» щиру подяку лікарю.

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