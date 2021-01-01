Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 березня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ морозу, вдень 2-7⁰ тепла.



У Луцьку завтра, у середу, синоптики також прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5⁰ морозу, вдень 4-6⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 24 березня, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ морозу, вдень 2-7⁰ тепла.У Луцьку завтра, у середу, синоптики також прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5⁰ морозу, вдень 4-6⁰ тепла.

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