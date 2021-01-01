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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 березня
У Волинській області завтра, 24 березня, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ морозу, вдень 2-7⁰ тепла.

У Луцьку завтра, у середу, синоптики також прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5⁰ морозу, вдень 4-6⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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