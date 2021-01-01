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Пропав підліток з Нововолинська

Пропав підліток з Нововолинська
З 13 години 23-го березня пішов з дому з велосипедом та не повернувся 19-річний Олексій Кантор з Нововолинська.

Про це повідомила у мама хлопця Любов Вавдівчик на своїй сторінці у Facebook.
Прикмети Олексія: худий, високий, інвалід 2гр., дещо «затягнута» мова.
Був одягнутий у куртку темного кольору з капюшоном. Перед виходом з дому лишив записку з неоднозначним змістом.

Кому відома будь-яка інформація про Олексія, повідомляйте за номером телефону: 0-73 098 21 05.

Пропав підліток з Нововолинська

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Теги: пропав юнак, Олексій Кантор
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