Пропав підліток з Нововолинська
Сьогодні, 20:52
З 13 години 23-го березня пішов з дому з велосипедом та не повернувся 19-річний Олексій Кантор з Нововолинська.
Про це повідомила у мама хлопця Любов Вавдівчик на своїй сторінці у Facebook.
Прикмети Олексія: худий, високий, інвалід 2гр., дещо «затягнута» мова.
Був одягнутий у куртку темного кольору з капюшоном. Перед виходом з дому лишив записку з неоднозначним змістом.
Кому відома будь-яка інформація про Олексія, повідомляйте за номером телефону: 0-73 098 21 05.
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Про це повідомила у мама хлопця Любов Вавдівчик на своїй сторінці у Facebook.
Прикмети Олексія: худий, високий, інвалід 2гр., дещо «затягнута» мова.
Був одягнутий у куртку темного кольору з капюшоном. Перед виходом з дому лишив записку з неоднозначним змістом.
Кому відома будь-яка інформація про Олексія, повідомляйте за номером телефону: 0-73 098 21 05.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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