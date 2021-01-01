Пропав підліток з Нововолинська





Про це повідомила у мама хлопця Любов Вавдівчик на своїй сторінці у

Прикмети Олексія: худий, високий, інвалід 2гр., дещо «затягнута» мова.

Був одягнутий у куртку темного кольору з капюшоном. Перед виходом з дому лишив записку з неоднозначним змістом.



Кому відома будь-яка інформація про Олексія, повідомляйте за номером телефону: 0-73 098 21 05.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 13 години 23-го березня пішов з дому з велосипедом та не повернувся 19-річний Олексій Кантор з Нововолинська.Про це повідомила у мама хлопцяна своїй сторінці у Facebook Прикмети Олексія: худий, високий, інвалід 2гр., дещо «затягнута» мова.Був одягнутий у куртку темного кольору з капюшоном. Перед виходом з дому лишив записку з неоднозначним змістом.Кому відома будь-яка інформація про Олексія, повідомляйте за номером телефону: 0-73 098 21 05.

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