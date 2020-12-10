Деякі волинські освітні заклади можуть залишитися без світла та води

У 2021 році закладам профтехосвіти Волині не вистачатиме коштів навіть на захищені статті, такі як оплата теплопостачання, заробітна плата та стипендії.Таке занепокоєння висловили сьогодні , 23 березня, представники профтехосвіти нашого краю під час робочої зустрічі з головою Волинської обласної ради та профільними спеціалістами апарату облради. Обговорювали не тільки питання фінансування учбових закладів, але й загалом майбутнє професійно-технічної освіти.Про це інформує пресслужба облради.Відтак голова Волинського обласного осередку Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освітизазначив, що: «В середньому у 2021 році заклади професійно-технічної освіти профінансовані по статті заробітної плати на 95%, продуктів харчування на 97%, оплата теплопостачання на 50%, оплата водопостачання на 28%, оплата електроенергії на 33%».Якщо таке фінансування буде далі, то уже невдовзі освітні заклади можуть залишитися без водопостачання та освітлення, - зазначив Олександр Вознюк.На що голова Волинської обласної радизазначає: фінансування сфери професійно-технічної освіти держава переклала на місцеві бюджети. Тобто, з казни області фінансуються усі видатки професійно-технічної освіти. Натомість, область ніяк не може впливати ні штатну чисельність працівників закладів, зокрема адміністративного апарату, ні на роботу училищ і не є власником майна.«Це та сфера, яка лишається безконтрольною для обласної ради, адже ми фінансуємо усе, що стосується професійно-технічної освіти, проте не впливаємо на жодні процеси, які там відбуваються», – підкреслив голова обласної ради.За словами керівника відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності, заклади професійно-технічної освіти мають достатній ресурс для забезпечення тих потреб, на які не має коштів Волинська обласна рада.«Після того, як держава передала профтехосвіту на фінансування місцевим бюджетам, в цій галузі на Волині відчулося покращення, адже обласний бюджет приблизно на третину краще фінансував усі видатки ніж державний бюджет, – зазначив Михайло Імберовський. – Проте, в кожному закладі є спецфонд, в який надходять ті кошти, які заробляє те чи інше училище і розділяти спецфонд від захищених статей, які фінансує Волинська обласна рада, не можна».В результаті зустрічі домовились про те, аби заклади професійно-технічної освіти проінспектували спеціалісти Волинської обласної ради.«В учбових установах проведуть аналіз кошторисів, аби в умовах дефіциту обласного бюджету оптимізувати витрати та зробити усе для того, аби профтехосвіта на Волині продовжувала розвиватись», – наголосив голова обласної ради.