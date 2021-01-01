Кабмін скасував самоізоляцію після в'їзду в Україну для низки осіб
23 березень, 23:24
Уряд скасував обов'язкову самоізоляцію для українців, які в'їжджають у країну з метою вакцинуватися від Covid-19.
Для цього необхідно пред'явити запрошення на вакцинацію із унікальним ідентифікатором, йдеться у постанові Кабміну від 22 березня.
«Від самоізоляції звільняються громадяни України, котрі готові пройти вакцинацію на території, де органи держвлади здійснюють свої повноваження у повному обсязі», - сказано в повідомленні.
Зараз, щоб уникнути самоізоляції або обсервації при в'їзді в Україну, необхідно надати негативний ПЛР-тест.
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Для цього необхідно пред'явити запрошення на вакцинацію із унікальним ідентифікатором, йдеться у постанові Кабміну від 22 березня.
«Від самоізоляції звільняються громадяни України, котрі готові пройти вакцинацію на території, де органи держвлади здійснюють свої повноваження у повному обсязі», - сказано в повідомленні.
Зараз, щоб уникнути самоізоляції або обсервації при в'їзді в Україну, необхідно надати негативний ПЛР-тест.
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