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Кабмін скасував самоізоляцію після в'їзду в Україну для низки осіб

Кабмін скасував самоізоляцію після в'їзду в Україну для низки осіб
Уряд скасував обов'язкову самоізоляцію для українців, які в'їжджають у країну з метою вакцинуватися від Covid-19.

Для цього необхідно пред'явити запрошення на вакцинацію із унікальним ідентифікатором, йдеться у постанові Кабміну від 22 березня.

«Від самоізоляції звільняються громадяни України, котрі готові пройти вакцинацію на території, де органи держвлади здійснюють свої повноваження у повному обсязі», - сказано в повідомленні.
Зараз, щоб уникнути самоізоляції або обсервації при в'їзді в Україну, необхідно надати негативний ПЛР-тест.


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Теги: вакцинація, обов'язкова самоізоляція
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