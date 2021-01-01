Кабмін скасував самоізоляцію після в'їзду в Україну для низки осіб

Уряд скасував обов'язкову самоізоляцію для українців, які в'їжджають у країну з метою вакцинуватися від Covid-19.Для цього необхідно пред'явити запрошення на вакцинацію із унікальним ідентифікатором, йдеться у постанові Кабміну від 22 березня.«Від самоізоляції звільняються громадяни України, котрі готові пройти вакцинацію на території, де органи держвлади здійснюють свої повноваження у повному обсязі», - сказано в повідомленні.Зараз, щоб уникнути самоізоляції або обсервації при в'їзді в Україну, необхідно надати негативний ПЛР-тест.