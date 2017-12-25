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Україна з 1 квітня запровадить тимчасовий безвіз для туристів з Китаю

Україна з 1 квітня запровадить тимчасовий безвіз для туристів з Китаю
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 116/2021 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою», передає УНН.

Згідно з документом, задля розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму з 1 квітня до 30 вересня 2021 року запроваджується безвізовий в'їзд в Україну та транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.
Кабінет міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.

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Теги: безвіз, Китай, туристи
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