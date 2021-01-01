Поліція повідомила про підозру п'яти учасникам заворушень під ОП
Сьогодні, 03:27
Правоохоронці повідомили про підозру п'яти учасникам акції біля Офісу президента, яка відбулася в суботу, 20 березня. Одного з них суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Сьогодні ввечері ще одному учаснику заворушень під ОП оголосили про підозру. Його підозрюють у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).
"Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників", - йдеться в повідомленні.
Як повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, підозри щодо заворушень оголосили:
- Гранецькому-Стафійчуку Владиславу Юрійовичу,
- Гаджімурадову Давиду Ахмедовичу,
- Филимонову Сергію Федоровичу,
- Білковському Олексію Станіславовичу,
- Строканю Євгену Владиславовичу.
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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Сьогодні ввечері ще одному учаснику заворушень під ОП оголосили про підозру. Його підозрюють у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).
"Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників", - йдеться в повідомленні.
Як повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, підозри щодо заворушень оголосили:
- Гранецькому-Стафійчуку Владиславу Юрійовичу,
- Гаджімурадову Давиду Ахмедовичу,
- Филимонову Сергію Федоровичу,
- Білковському Олексію Станіславовичу,
- Строканю Євгену Владиславовичу.
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