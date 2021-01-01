Поліція повідомила про підозру п'яти учасникам заворушень під ОП





Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Сьогодні ввечері ще одному учаснику заворушень під ОП оголосили про підозру. Його підозрюють у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).



"Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників", - йдеться в повідомленні.

Як повідомило джерело

- Гранецькому-Стафійчуку Владиславу Юрійовичу,

- Гаджімурадову Давиду Ахмедовичу,

- Филимонову Сергію Федоровичу,

- Білковському Олексію Станіславовичу,

- Строканю Євгену Владиславовичу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці повідомили про підозру п'яти учасникам акції біля Офісу президента, яка відбулася в суботу, 20 березня. Одного з них суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.Сьогодні ввечері ще одному учаснику заворушень під ОП оголосили про підозру. Його підозрюють у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України)."Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників", - йдеться в повідомленні.Як повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, підозри щодо заворушень оголосили:- Гранецькому-Стафійчуку Владиславу Юрійовичу,- Гаджімурадову Давиду Ахмедовичу,- Филимонову Сергію Федоровичу,- Білковському Олексію Станіславовичу,- Строканю Євгену Владиславовичу.

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