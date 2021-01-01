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Зниклого юнака з Нововолинська знайшли

Зниклого юнака з Нововолинська знайшли
Зниклого 23 березня 19-річного Олексія з Нововолинська знайшли – з ним усе гаразд.

Про це о 23:20 повідомив у фейсбуці міський голова Нововолинська.

Нагадаємо, про зникнення хлопця повідомила у фейсбуці мама Любов Вавдічик.

Більше 60 нововолинців відразу ж долучилися до пошуку. У вайбер-групі міський голова Нововолинська Борис Карпус
також долучився до пошуків. Згодом він повідомив: «Хлопець вийшов на зв’язок».
Пізніше стало відомо, що хлопця знайшли в лісі. Чому він там був, - все з’ясується завтра.



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