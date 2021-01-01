Зниклого юнака з Нововолинська знайшли





Про це о 23:20 повідомив у



Нагадаємо, про Любов Вавдічик.



Більше 60 нововолинців відразу ж долучилися до пошуку. У вайбер-групі міський голова Нововолинська Борис Карпус

також долучився до пошуків. Згодом він повідомив: «Хлопець вийшов на зв’язок».

Пізніше стало відомо, що хлопця знайшли в лісі. Чому він там був, - все з’ясується завтра.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зниклого 23 березня 19-річного Олексія з Нововолинська знайшли – з ним усе гаразд.Про це о 23:20 повідомив у фейсбуці міський голова Нововолинська.Нагадаємо, про зникнення хлопця повідомила у фейсбуці мамаБільше 60 нововолинців відразу ж долучилися до пошуку. У вайбер-групі міський голова Нововолинськатакож долучився до пошуків. Згодом він повідомив: «Хлопець вийшов на зв’язок».Пізніше стало відомо, що хлопця знайшли в лісі. Чому він там був, - все з’ясується завтра.

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