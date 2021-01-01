Як працює одна з найстаріших метеостанцій на Волині. ВІДЕО

Ростислав Бондарчук.



Гідрометеослужба Волині працює з 1944 року. Загалом в обласному центрі гідрометеорології працює майже 140 людей у шести метеостанціях: у Луцьку, Володимирі, Ковелі, Світязі, Маневичах і Любешеві.



Останні три чотири роки на станціях з’явилися електротермометри та дві метеорологічні програми – "АРМ-Синоптик" та "АРМ-метеорологія". Зі слів Ростислава Бондарчука, у своєму кабінеті технік бачить, яка температура повітря, ґрунту. Додає: на станціях прилади та електроніка змінюються не так швидко, як би хотілося.



Метеорологічна станція "Ковель" розташована на околиці міста. Вона є одною з найстарших в області, розповіла начальниця станції Тетяна Ковальчук. Спостереження на метеостанції розпочали у 1891 році. На час Другої світової війни роботи призупинили, а після – продовжили, говорить Тетяна Ковальчук. Обладнання зараз тут нове, а старим тут користуються, коли зникає електроживлення.



Також тут є будинок для працівників і територія з обладнанням, де збирають дані з довкілля, говорить метеорологиня.



У колективі ковельської станції дев'ятеро працівників: п'ять техніків-метеорологів, агрометеоролог, технік-актинометрист, спостережник поста. Усі дані вводить в електронну базу Валентина Ковальчук. Жінка працює на метеостанції 42 роки.



Інформацію з метеостанції кожні три години, цілодобово передають як у Волинський гідрометеоцентр, так і в Київський. Якщо різкі зміни погодніх умов, то дані передають одразу, каже метеорологиня. Каже: на станції продовжують спостерігати і відзначати інформацію за самописцями температури повітря і вологості.



Також метеостанції є обладнання для вимірювання промерзання ґрунту. Фахівці спостерігають і за рослинами – це повноваження агрометеорологині Валентини Мацюк. Каже: інформацією її досліджень користуються аграрії.



Цієї зими умови перезимівлі для рослин були задовільні, каже метеорологиня. Із її слів, спостерігають за озимими та ярими культурами, ведуть спостереження за овочами та дикими деревами як тополя, береза, липа та бузок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві метеостанції на Волині – у Ковелі і Світязі – збирають синоптичний матеріал понад 100 років. Щоб скласти прогноз погоди на добу, метеорологи мають опрацювати дані з усього світу, - про це журналістам « Суспільне.Волинь » розповів начальник обласного центру з гідрометеорологіїГідрометеослужба Волині працює з 1944 року. Загалом в обласному центрі гідрометеорології працює майже 140 людей у шести метеостанціях: у Луцьку, Володимирі, Ковелі, Світязі, Маневичах і Любешеві.Останні три чотири роки на станціях з’явилися електротермометри та дві метеорологічні програми – "АРМ-Синоптик" та "АРМ-метеорологія". Зі слів Ростислава Бондарчука, у своєму кабінеті технік бачить, яка температура повітря, ґрунту. Додає: на станціях прилади та електроніка змінюються не так швидко, як би хотілося.Метеорологічна станція "Ковель" розташована на околиці міста. Вона є одною з найстарших в області, розповіла начальниця станції. Спостереження на метеостанції розпочали у 1891 році. На час Другої світової війни роботи призупинили, а після – продовжили, говорить Тетяна Ковальчук. Обладнання зараз тут нове, а старим тут користуються, коли зникає електроживлення.Також тут є будинок для працівників і територія з обладнанням, де збирають дані з довкілля, говорить метеорологиня.У колективі ковельської станції дев'ятеро працівників: п'ять техніків-метеорологів, агрометеоролог, технік-актинометрист, спостережник поста. Усі дані вводить в електронну базу. Жінка працює на метеостанції 42 роки.Інформацію з метеостанції кожні три години, цілодобово передають як у Волинський гідрометеоцентр, так і в Київський. Якщо різкі зміни погодніх умов, то дані передають одразу, каже метеорологиня. Каже: на станції продовжують спостерігати і відзначати інформацію за самописцями температури повітря і вологості.Також метеостанції є обладнання для вимірювання промерзання ґрунту. Фахівці спостерігають і за рослинами – це повноваження агрометеорологині. Каже: інформацією її досліджень користуються аграрії.Цієї зими умови перезимівлі для рослин були задовільні, каже метеорологиня. Із її слів, спостерігають за озимими та ярими культурами, ведуть спостереження за овочами та дикими деревами як тополя, береза, липа та бузок.

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