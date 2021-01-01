Принц Гаррі знайшов роботу в Кремнієвій долині
Сьогодні, 08:19
Онук британської королеви Єлизавети ІІ, принц Гаррі, який відмовився від титулу та разом з дружиною Меган Маркл переїхав до США, працюватиме у стартапі, який займатиметься коучингом та питаннями психічного здоров’я.
Як передає Укрінформ, принц Гаррі займе одну з керівних посад у стартапі BetterUp.
«Я хочу допомогти впливати на життя людей… Проактивний коучинг надає нескінченні можливості для особистісного розвитку, підвищення обізнаності та всебічного поліпшення життя», - сказав Гаррі в коментарі виданню.
Гаррі буде брати участь в ініціативах, включаючи рішення щодо стратегії продукту та благодійних внесків, та публічно виступатиме на теми, пов'язані з психічним здоров'ям.
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Як передає Укрінформ, принц Гаррі займе одну з керівних посад у стартапі BetterUp.
«Я хочу допомогти впливати на життя людей… Проактивний коучинг надає нескінченні можливості для особистісного розвитку, підвищення обізнаності та всебічного поліпшення життя», - сказав Гаррі в коментарі виданню.
Гаррі буде брати участь в ініціативах, включаючи рішення щодо стратегії продукту та благодійних внесків, та публічно виступатиме на теми, пов'язані з психічним здоров'ям.
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