Принц Гаррі знайшов роботу в Кремнієвій долині

Єлизавети ІІ, принц Гаррі, який відмовився від титулу та разом з дружиною Меган Маркл переїхав до США, працюватиме у стартапі, який займатиметься коучингом та питаннями психічного здоров’я.



Як передає



«Я хочу допомогти впливати на життя людей… Проактивний коучинг надає нескінченні можливості для особистісного розвитку, підвищення обізнаності та всебічного поліпшення життя», - сказав Гаррі в коментарі виданню.



Гаррі буде брати участь в ініціативах, включаючи рішення щодо стратегії продукту та благодійних внесків, та публічно виступатиме на теми, пов'язані з психічним здоров'ям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онук британської королеви, принц, який відмовився від титулу та разом з дружиноюпереїхав до США, працюватиме у стартапі, який займатиметься коучингом та питаннями психічного здоров’я.Як передає Укрінформ, принц Гаррі займе одну з керівних посад у стартапі BetterUp.«Я хочу допомогти впливати на життя людей… Проактивний коучинг надає нескінченні можливості для особистісного розвитку, підвищення обізнаності та всебічного поліпшення життя», - сказав Гаррі в коментарі виданню.Гаррі буде брати участь в ініціативах, включаючи рішення щодо стратегії продукту та благодійних внесків, та публічно виступатиме на теми, пов'язані з психічним здоров'ям.

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