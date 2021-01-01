В Україні – новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
Сьогодні, 08:48
14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 24 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 5 438 осіб;
летальних випадків – 342;
одужало – 7 386 осіб;
здійснили тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).
Другий день поспіль в Україні фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 333 пацієнти з коронавірусом.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 579 906 осіб;
одужало – 1 276 272 особи;
летальних випадків – 30 773;
провели ПЛР-тестувань – 7 778 231.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 300 випадків;
Вінницька область – 616 випадків;
Волинська область – 275 випадків;
Дніпропетровська область – 785 випадків;
Донецька область – 635 випадків;
Житомирська область – 453 випадки;
Закарпатська – 637 випадків;
Запорізька область – 603 випадки;
Івано-Франківська область – 351 випадок;
Київська область – 813 випадків;
Кіровоградська область – 113 випадків;
Луганська область – 152 випадки;
Львівська область – 939 випадків;
Миколаївська область – 380 випадків;
Одеська область – 1 177 випадків;
Полтавська область – 450 випадків;
Рівненська область – 540 випадків;
Сумська область – 494 випадки;
Тернопільська область – 522 випадки;
Харківська область – 809 випадків;
Херсонська область – 128 випадків;
Хмельницька область – 994 випадки;
Черкаська область – 426 випадків;
Чернівецька область – 484 випадки;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 24 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 5 438 осіб;
летальних випадків – 342;
одужало – 7 386 осіб;
здійснили тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).
Другий день поспіль в Україні фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 333 пацієнти з коронавірусом.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 579 906 осіб;
одужало – 1 276 272 особи;
летальних випадків – 30 773;
провели ПЛР-тестувань – 7 778 231.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 300 випадків;
Вінницька область – 616 випадків;
Волинська область – 275 випадків;
Дніпропетровська область – 785 випадків;
Донецька область – 635 випадків;
Житомирська область – 453 випадки;
Закарпатська – 637 випадків;
Запорізька область – 603 випадки;
Івано-Франківська область – 351 випадок;
Київська область – 813 випадків;
Кіровоградська область – 113 випадків;
Луганська область – 152 випадки;
Львівська область – 939 випадків;
Миколаївська область – 380 випадків;
Одеська область – 1 177 випадків;
Полтавська область – 450 випадків;
Рівненська область – 540 випадків;
Сумська область – 494 випадки;
Тернопільська область – 522 випадки;
Харківська область – 809 випадків;
Херсонська область – 128 випадків;
Хмельницька область – 994 випадки;
Черкаська область – 426 випадків;
Чернівецька область – 484 випадки;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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