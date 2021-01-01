В Україні – новий рекорд смертності від коронавірусу за добу

14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 24 березня.Також за минулу добу:госпіталізували – 5 438 осіб;летальних випадків – 342;одужало – 7 386 осіб;здійснили тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).Другий день поспіль в Україні фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 333 пацієнти з коронавірусом.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 579 906 осіб;одужало – 1 276 272 особи;летальних випадків – 30 773;провели ПЛР-тестувань – 7 778 231.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1 300 випадків;Вінницька область – 616 випадків;Волинська область – 275 випадків;Дніпропетровська область – 785 випадків;Донецька область – 635 випадків;Житомирська область – 453 випадки;Закарпатська – 637 випадків;Запорізька область – 603 випадки;Івано-Франківська область – 351 випадок;Київська область – 813 випадків;Кіровоградська область – 113 випадків;Луганська область – 152 випадки;Львівська область – 939 випадків;Миколаївська область – 380 випадків;Одеська область – 1 177 випадків;Полтавська область – 450 випадків;Рівненська область – 540 випадків;Сумська область – 494 випадки;Тернопільська область – 522 випадки;Харківська область – 809 випадків;Херсонська область – 128 випадків;Хмельницька область – 994 випадки;Черкаська область – 426 випадків;Чернівецька область – 484 випадки;Чернігівська область – 98 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.