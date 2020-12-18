У місті на Волині вночі горів будинок
Сьогодні, 09:03
У Володимирі-Волинському в ніч 24-го березня горів будинок.
Про це повідомляє БУГ.
Пожежа трапилася на вулиці Василівській близько 3-4 ночі.
На місце виїжджала бригада рятувальників ДПРЧ-7. Про те, що встиг знищити вогонь, а також про потерпілих поки невідомо.
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Про це повідомляє БУГ.
Пожежа трапилася на вулиці Василівській близько 3-4 ночі.
На місце виїжджала бригада рятувальників ДПРЧ-7. Про те, що встиг знищити вогонь, а також про потерпілих поки невідомо.
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