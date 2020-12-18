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У місті на Волині вночі горів будинок

У місті на Волині вночі горів будинок
У Володимирі-Волинському в ніч 24-го березня горів будинок.

Про це повідомляє БУГ.

Пожежа трапилася на вулиці Василівській близько 3-4 ночі.

На місце виїжджала бригада рятувальників ДПРЧ-7. Про те, що встиг знищити вогонь, а також про потерпілих поки невідомо.

У місті на Волині вночі горів будинок
У місті на Волині вночі горів будинок

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Теги: пожежа, Володимир-Волинський
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