У місті на Волині вночі горів будинок





Про це повідомляє



Пожежа трапилася на вулиці Василівській близько 3-4 ночі.



На місце виїжджала бригада рятувальників ДПРЧ-7. Про те, що встиг знищити вогонь, а також про потерпілих поки невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в ніч 24-го березня горів будинок.Про це повідомляє БУГ Пожежа трапилася на вулиці Василівській близько 3-4 ночі.На місце виїжджала бригада рятувальників ДПРЧ-7. Про те, що встиг знищити вогонь, а також про потерпілих поки невідомо.

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