Курс валют у Луцьку станом на 24 березня
Сьогодні, 09:24
Курс долара у Луцьку станом на 24 березня 2021 року такий: купівля – 27.65, а продаж – 27.80.
Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 33.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.18.
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Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 33.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.18.
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