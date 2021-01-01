На Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля





Так, 23 березня о 18:20 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій цегляній господарській споруді в Ковелі на вулиці Варшавській, - пише У ДСНС України у Волинській області .



Пожежу гасили двома спеціальними водяними стволами. Пожежу ліквідували о 19:08. Вогонь знищив 50 м кв покрівлі одноповерхової прибудови. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



Також 23 березня о 20:11 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій дерев’яній господарській споруді в селі Веснянка Ківерцівського району.



Пожежу вдалось локалізувати о 20:40 та ліквідувати о 20:55. Вогонь знищив 6 м2 покрівлі, 6 м2 перекриття, 32 м2 стін, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулу добу трапилось декілька пожеж.Так, 23 березня о 18:20 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій цегляній господарській споруді в Ковелі на вулиці Варшавській, - пише У ДСНС України у Волинській області .Пожежу гасили двома спеціальними водяними стволами. Пожежу ліквідували о 19:08. Вогонь знищив 50 м кв покрівлі одноповерхової прибудови. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Також 23 березня о 20:11 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій дерев’яній господарській споруді в селі Веснянка Ківерцівського району.Пожежу вдалось локалізувати о 20:40 та ліквідувати о 20:55. Вогонь знищив 6 м2 покрівлі, 6 м2 перекриття, 32 м2 стін, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію