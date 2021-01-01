На Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля
Сьогодні, 10:01
На Волині за минулу добу трапилось декілька пожеж.
Так, 23 березня о 18:20 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій цегляній господарській споруді в Ковелі на вулиці Варшавській, - пише У ДСНС України у Волинській області .
Пожежу гасили двома спеціальними водяними стволами. Пожежу ліквідували о 19:08. Вогонь знищив 50 м кв покрівлі одноповерхової прибудови. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Також 23 березня о 20:11 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій дерев’яній господарській споруді в селі Веснянка Ківерцівського району.
Пожежу вдалось локалізувати о 20:40 та ліквідувати о 20:55. Вогонь знищив 6 м2 покрівлі, 6 м2 перекриття, 32 м2 стін, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Так, 23 березня о 18:20 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій цегляній господарській споруді в Ковелі на вулиці Варшавській, - пише У ДСНС України у Волинській області .
Пожежу гасили двома спеціальними водяними стволами. Пожежу ліквідували о 19:08. Вогонь знищив 50 м кв покрівлі одноповерхової прибудови. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Також 23 березня о 20:11 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій дерев’яній господарській споруді в селі Веснянка Ківерцівського району.
Пожежу вдалось локалізувати о 20:40 та ліквідувати о 20:55. Вогонь знищив 6 м2 покрівлі, 6 м2 перекриття, 32 м2 стін, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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