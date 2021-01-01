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На Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля

На Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля
На Волині за минулу добу трапилось декілька пожеж.

Так, 23 березня о 18:20 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій цегляній господарській споруді в Ковелі на вулиці Варшавській, - пише У ДСНС України у Волинській області .

Пожежу гасили двома спеціальними водяними стволами. Пожежу ліквідували о 19:08. Вогонь знищив 50 м кв покрівлі одноповерхової прибудови. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Також 23 березня о 20:11 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій дерев’яній господарській споруді в селі Веснянка Ківерцівського району.

Пожежу вдалось локалізувати о 20:40 та ліквідувати о 20:55. Вогонь знищив 6 м2 покрівлі, 6 м2 перекриття, 32 м2 стін, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.


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Теги: пожежі, Волинь
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