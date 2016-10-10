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СБУ викрила на Волині шпигуна білоруського КДБ. ВІДЕО

СБУ викрила на Волині шпигуна білоруського КДБ. ВІДЕО
Контррозвідка Служби безпеки України на території Волинської області викрила та припинила розвідувальну діяльність на шкоду державній безпеці нашої країни громадянина Республіки Білорусь.

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Волинській області.

Встановили, що чоловік був завербований КДБ РБ та цілеспрямовано маршрутувався на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.

Задокументували, що співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання щодо збору актуальної інформації про ситуацію у прикордонні;
• стан захищеності державного кордону України;
• порядок його охорони;
• технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;
• характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо.

З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України з числа секретносіів.

Окрім отримання розвідувальної інформації, куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон.

Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що ця діяльність серед іншого мала на меті організацію провокацій та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь.

Наразі громадянину Білорусі огосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії.

Заходи з припинення протиправної діяльності іноземного громадянина проводились у взаємодії з Державною прикордонною службою України під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.


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Теги: КДБ, СБУ, шпигун, Білорусь
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Коментарі 2
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Пожалів Бацька сусідів-нациків, коли про Хатинь казав, а вони ось як дякують.
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