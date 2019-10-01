Вранці – у поле, ввечері – на сцену: історія аматорського театру на Волині. ВІДЕО





Історія Локачинського народного аматорського театру розпочалася ще 45 років тому. Тоді місцеві жителі об'єдналися у драматичний гурток і виступали на свята. Нині ж у театрі є молодша та доросла група акторів, - пише



Найстарший актор аматорського театру – Володимир Макаревич. Чоловіку за 70, працює викладачем. Розповідає, попри зайнятість у полі, хатні справи та роботу, репетиції ніколи не пропускає.



"Сам себе настроюєш, на те, що треба виступити, щоб глядачі повірили, що так і є. Втома зразу кудись дівається коли граєш свою роль", – каже актор.



Локачинський театр багато разів займав призові місця на різних конкурсах. За роки існування театрали поставили десятки вистав. "Було і "За двома зайцями" Старицького, "Мартин Буруля", "Весілля в Малинівці", "Кум королю- сват міністру". Крім того, було багато композицій, інсценізацій за творами Шевченка, Остапа Вишні й інших", – каже режисер Анатолій Гніровський. Додає, у репертуарі є дитячі вистави.



Ввечері актори кидають усі справи та збираються на репетицію. У вільний час театрали самотужки створюють декорації та костюми.



Аматорський театр добре знають в усіх навколишніх селах. На гастролі актори їздять стареньким "жигулем", у який вміщають також і декорації. Трупу часто запрошують виступати також у школи та дитсадки району.



"У нас як такого фінансування немає, те, що маємо – знаходимо в старих скринях, перешиваємо, шиємо, латаємо. Хтось десь знайшов, хтось вдома, але як би не було, головне бажання, тоді все воно й буде! " – каже режисер.



Актори народного аматорського театру, каже режисер, нині чекають повного закінчення карантину, щоб знову відчиняти двері для глядачів і їздити на гастролі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року Локачинському народному аматорському театру виповниться 45 років. Актори – місцеві жителі, які знаходять вільний час на репетиції, гастролі та пошиття костюмів.Історія Локачинського народного аматорського театру розпочалася ще 45 років тому. Тоді місцеві жителі об'єдналися у драматичний гурток і виступали на свята. Нині ж у театрі є молодша та доросла група акторів, - пише Суспільне. Найстарший актор аматорського театру –. Чоловіку за 70, працює викладачем. Розповідає, попри зайнятість у полі, хатні справи та роботу, репетиції ніколи не пропускає."Сам себе настроюєш, на те, що треба виступити, щоб глядачі повірили, що так і є. Втома зразу кудись дівається коли граєш свою роль", – каже актор.Локачинський театр багато разів займав призові місця на різних конкурсах. За роки існування театрали поставили десятки вистав. "Було і "За двома зайцями" Старицького, "Мартин Буруля", "Весілля в Малинівці", "Кум королю- сват міністру". Крім того, було багато композицій, інсценізацій за творами Шевченка, Остапа Вишні й інших", – каже режисер Анатолій Гніровський. Додає, у репертуарі є дитячі вистави.Ввечері актори кидають усі справи та збираються на репетицію. У вільний час театрали самотужки створюють декорації та костюми.Аматорський театр добре знають в усіх навколишніх селах. На гастролі актори їздять стареньким "жигулем", у який вміщають також і декорації. Трупу часто запрошують виступати також у школи та дитсадки району."У нас як такого фінансування немає, те, що маємо – знаходимо в старих скринях, перешиваємо, шиємо, латаємо. Хтось десь знайшов, хтось вдома, але як би не було, головне бажання, тоді все воно й буде! " – каже режисер.Актори народного аматорського театру, каже режисер, нині чекають повного закінчення карантину, щоб знову відчиняти двері для глядачів і їздити на гастролі.

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