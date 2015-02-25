Експосадовець відшкодує держслужбі 50 тисяч гривень за звільнення працівника на Волині

Екскерівник Державної служби України з питань геодезії, картографії і кадастру, винний у незаконному звільненні працівника, відшкодує відомству 50 тисяч гривень.Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Вишгородський районний суд Київської області задоволив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Державної служби України з питань геодезії, картографії і кадастру та Головного управління Держгеокадастру в області до колишнього керівника відомства про стягнення з нього у порядку регресу понад 50 тисяч гривень матеріальної шкоди, завданої у зв’язку із незаконним звільненням працівника.Правовими підставами пред’явлення позову стали норми Кодексу законів про працю України, відповідно до яких службова особа, винна в незаконному звільненні працівника, зобов’язана покрити шкоду, заподіяну установі у зв’язку з оплатою цьому працівникові часу вимушеного прогулу.Такий обов’язок покладають, якщо звільнення здійснили з порушеннями закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі.Суд задоволив позов прокуратури, тому з експосадовця стягнуть шкоду, завдану відомству його незаконними діями.