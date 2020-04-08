вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку декілька земельних ділянок підуть з молотка. ПЕРЕЛІК

У Луцьку декілька земельних ділянок підуть з молотка. ПЕРЕЛІК
У Луцьку через аукціон продадуть 5 земельних ділянок.

Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.

Йдеться про землю на вул. Ветеранів, 14, вул. Електроапаратна, 5-г, вул. Карбишева, 1-к, вул. Конякіна, 1-г та вул. Конякіна, 1-д. Усі земельні ділянки пропонують продати у власність.

Найменше вартує земля на Електроапаратній площею 0,1100 га із призначенням «для обслуговування виробничо-складських приміщень». Стартова ціна цього лоту – 331 583 гривні.

Найбільше хочуть за земельну ділянку на Конякіна, 1-г із призначенням «для будівництва та обслуговування автостоянки та транспортних споруд (АЗС, СТО, мийки тощо)». Тут стартова ціна становить 1 827 455 гривень.
У Луцьку декілька земельних ділянок підуть з молотка. ПЕРЕЛІК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: земля, продаж, Луцьк, аукціон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зазеленіють листочки і буде гарно, – Поліщук про кронування дерев у центрі Луцька
Сьогодні, 11:32
Вводили план-перехоплення: у Луцьку затримали крадіїв авто
Сьогодні, 11:31
У Луцьку декілька земельних ділянок підуть з молотка. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:11
Із бюджету Луцька дадуть 40 тисяч на кастинг «Ліги сміху»
Сьогодні, 11:03
Вранці – у поле, ввечері – на сцену: історія аматорського театру на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Луцька міська рада продала автосалону 2 гектари землі Луцька міська рада продала автосалону 2 гектари землі
08 квітень, 2020, 13:40
У Луцьку продали землі на понад 4 мільйони гривень У Луцьку продали землі на понад 4 мільйони гривень
07 листопад, 2018, 09:21
Лучан кличуть захистити книгарню у центрі міста Лучан кличуть захистити книгарню у центрі міста
28 серпень, 2018, 14:06
Приміщення луцької книгарні пустять «з молотка» Приміщення луцької книгарні пустять «з молотка»
01 серпень, 2018, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку викрили 16-річного хлопця, який організував наркобізнес. ФОТО
Сьогодні, 12:28
 0
Помер колишній директор волинського коледжу
Сьогодні, 12:25
 0
Один із найстаріших лісівників Волині відзначив 90-річний ювілей
Сьогодні, 12:22
 0
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
Сьогодні, 12:18
 0
На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8