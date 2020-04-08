У Луцьку декілька земельних ділянок підуть з молотка. ПЕРЕЛІК





Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.



Йдеться про землю на вул. Ветеранів, 14, вул. Електроапаратна, 5-г, вул. Карбишева, 1-к, вул. Конякіна, 1-г та вул. Конякіна, 1-д. Усі земельні ділянки пропонують продати у власність.



Найменше вартує земля на Електроапаратній площею 0,1100 га із призначенням «для обслуговування виробничо-складських приміщень». Стартова ціна цього лоту – 331 583 гривні.



Найбільше хочуть за земельну ділянку на Конякіна, 1-г із призначенням «для будівництва та обслуговування автостоянки та транспортних споруд (АЗС, СТО, мийки тощо)». Тут стартова ціна становить 1 827 455 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через аукціон продадуть 5 земельних ділянок.Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.Йдеться про землю на вул. Ветеранів, 14, вул. Електроапаратна, 5-г, вул. Карбишева, 1-к, вул. Конякіна, 1-г та вул. Конякіна, 1-д. Усі земельні ділянки пропонують продати у власність.Найменше вартує земля на Електроапаратній площею 0,1100 га із призначенням «для обслуговування виробничо-складських приміщень». Стартова ціна цього лоту – 331 583 гривні.Найбільше хочуть за земельну ділянку на Конякіна, 1-г із призначенням «для будівництва та обслуговування автостоянки та транспортних споруд (АЗС, СТО, мийки тощо)». Тут стартова ціна становить 1 827 455 гривень.

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