У Луцьку декілька земельних ділянок підуть з молотка. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:11
У Луцьку через аукціон продадуть 5 земельних ділянок.
Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.
Йдеться про землю на вул. Ветеранів, 14, вул. Електроапаратна, 5-г, вул. Карбишева, 1-к, вул. Конякіна, 1-г та вул. Конякіна, 1-д. Усі земельні ділянки пропонують продати у власність.
Найменше вартує земля на Електроапаратній площею 0,1100 га із призначенням «для обслуговування виробничо-складських приміщень». Стартова ціна цього лоту – 331 583 гривні.
Найбільше хочуть за земельну ділянку на Конякіна, 1-г із призначенням «для будівництва та обслуговування автостоянки та транспортних споруд (АЗС, СТО, мийки тощо)». Тут стартова ціна становить 1 827 455 гривень.
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Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.
Йдеться про землю на вул. Ветеранів, 14, вул. Електроапаратна, 5-г, вул. Карбишева, 1-к, вул. Конякіна, 1-г та вул. Конякіна, 1-д. Усі земельні ділянки пропонують продати у власність.
Найменше вартує земля на Електроапаратній площею 0,1100 га із призначенням «для обслуговування виробничо-складських приміщень». Стартова ціна цього лоту – 331 583 гривні.
Найбільше хочуть за земельну ділянку на Конякіна, 1-г із призначенням «для будівництва та обслуговування автостоянки та транспортних споруд (АЗС, СТО, мийки тощо)». Тут стартова ціна становить 1 827 455 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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