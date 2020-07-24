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На Волині судять чоловіка, який підпалив ліс і завдав збитків на майже 90 тисяч гривень

На Волині судять чоловіка, який підпалив ліс і завдав збитків на майже 90 тисяч гривень
Володимир-Волинська прокуратура звернулася до суду, аби стягнути із 49-річного волинянина понад 88 тисяч гривень збитків, завданих підпалом лісу.

Відомо, що вдень 17 березня 2020 року чоловік корчував дерева на земельній ділянці поряд із лісом поблизу села Маркелівка Володимир-Волинського району, - пише пресслужба обласної прокуратури.

Підпаливши у процесі роботи траву і рослинні рештки, волинянин спричинив загоряння 1,2 га лісу на території Микуличівського лісництва державного підприємства "Володимир-Волинське лісомисливське господарство".

Суд визнав його винним у знищенні лісових масивів вогнем (ч.1 ст. 245 КК України) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 5100 гривень.

Тепер же прокурори наполягають і на стягненні з чоловіка збитків, завданих його незаконними діями.



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Теги: ліс, підпал, Волинь
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