Вводили план-перехоплення: у Луцьку затримали крадіїв авто

Вчора, 23 березня, близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення про угон автомобіля в Нововолинську.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Уже за пів години транспортний засіб був у полі зору волинських поліцейських. Встановили, що невідомі особи рухались ним у напрямку Луцька.Далі ввели план-перехоплення, саме тому на в’їздах і виїздах обласного центру громадяни бачили поліцейських.Кілька десятків правоохоронців слідкували за пересуванням автомобіля: у ситуаційному центрі працівники відділу кримінального аналізу слідкували за рухом у режимі он-лайн через камери спостереження, встановлювали особи ймовірних порушників й передавали інформацію, диспетчери координували наряди поліції, оперативники відпрацьовували плани затримання причетних до події та розставляли сили й засоби. Задіяли і патрульних поліцейських та роту поліції особливого призначення. Також у Центрі безпеки міста Луцька департаменту муніципальної варти допомогли з встановленням місця перебування автомобіля.Через певний час транспортний засіб, що був в орієнтуванні, зупинився на вулиці Сухомлинського. Саме тут поліцейські й затримали трьох осіб, які були всередині.Усіх їх доставили до Луцького райуправління поліції для встановлення обставин справи.