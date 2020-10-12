Вводили план-перехоплення: у Луцьку затримали крадіїв авто
Сьогодні, 11:31
Вчора, 23 березня, близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення про угон автомобіля в Нововолинську.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Уже за пів години транспортний засіб був у полі зору волинських поліцейських. Встановили, що невідомі особи рухались ним у напрямку Луцька.
Далі ввели план-перехоплення, саме тому на в’їздах і виїздах обласного центру громадяни бачили поліцейських.
Кілька десятків правоохоронців слідкували за пересуванням автомобіля: у ситуаційному центрі працівники відділу кримінального аналізу слідкували за рухом у режимі он-лайн через камери спостереження, встановлювали особи ймовірних порушників й передавали інформацію, диспетчери координували наряди поліції, оперативники відпрацьовували плани затримання причетних до події та розставляли сили й засоби. Задіяли і патрульних поліцейських та роту поліції особливого призначення. Також у Центрі безпеки міста Луцька департаменту муніципальної варти допомогли з встановленням місця перебування автомобіля.
Через певний час транспортний засіб, що був в орієнтуванні, зупинився на вулиці Сухомлинського. Саме тут поліцейські й затримали трьох осіб, які були всередині.
Усіх їх доставили до Луцького райуправління поліції для встановлення обставин справи.
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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Уже за пів години транспортний засіб був у полі зору волинських поліцейських. Встановили, що невідомі особи рухались ним у напрямку Луцька.
Далі ввели план-перехоплення, саме тому на в’їздах і виїздах обласного центру громадяни бачили поліцейських.
Кілька десятків правоохоронців слідкували за пересуванням автомобіля: у ситуаційному центрі працівники відділу кримінального аналізу слідкували за рухом у режимі он-лайн через камери спостереження, встановлювали особи ймовірних порушників й передавали інформацію, диспетчери координували наряди поліції, оперативники відпрацьовували плани затримання причетних до події та розставляли сили й засоби. Задіяли і патрульних поліцейських та роту поліції особливого призначення. Також у Центрі безпеки міста Луцька департаменту муніципальної варти допомогли з встановленням місця перебування автомобіля.
Через певний час транспортний засіб, що був в орієнтуванні, зупинився на вулиці Сухомлинського. Саме тут поліцейські й затримали трьох осіб, які були всередині.
Усіх їх доставили до Луцького райуправління поліції для встановлення обставин справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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