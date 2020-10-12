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Вводили план-перехоплення: у Луцьку затримали крадіїв авто

Вводили план-перехоплення: у Луцьку затримали крадіїв авто
Вчора, 23 березня, близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення про угон автомобіля в Нововолинську.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Уже за пів години транспортний засіб був у полі зору волинських поліцейських. Встановили, що невідомі особи рухались ним у напрямку Луцька.

Далі ввели план-перехоплення, саме тому на в’їздах і виїздах обласного центру громадяни бачили поліцейських.

Кілька десятків правоохоронців слідкували за пересуванням автомобіля: у ситуаційному центрі працівники відділу кримінального аналізу слідкували за рухом у режимі он-лайн через камери спостереження, встановлювали особи ймовірних порушників й передавали інформацію, диспетчери координували наряди поліції, оперативники відпрацьовували плани затримання причетних до події та розставляли сили й засоби. Задіяли і патрульних поліцейських та роту поліції особливого призначення. Також у Центрі безпеки міста Луцька департаменту муніципальної варти допомогли з встановленням місця перебування автомобіля.

Через певний час транспортний засіб, що був в орієнтуванні, зупинився на вулиці Сухомлинського. Саме тут поліцейські й затримали трьох осіб, які були всередині.

Усіх їх доставили до Луцького райуправління поліції для встановлення обставин справи.


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Теги: Луцьк, план-перехоплення, затримання
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