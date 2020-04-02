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Зазеленіють листочки і буде гарно, – Поліщук про кронування дерев у центрі Луцька

Зазеленіють листочки і буде гарно, – Поліщук про кронування дерев у центрі Луцька
Міський голова Луцька Ігор Поліщук прокоментував питання, що стосується нового методу кронування дерев у громаді, а також інцидент, що стався на проспекті Волі, 21.

Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків самовільно вирішило кронувати дерева на своїй території, попри заборону міської ради. У результаті в дворі залишилися голі стовбури.

Ігор Поліщук зауважив, що до інциденту на Волі він опублікував фото, де можна побачити застосування нового способу кронування дерев на вулиці Лесі Українки.

«Зазеленіють листочки і побачите, що буде гарно. Дерева без листочків всі не такі гарні як з ними. Це кронування на Лесі Українки відбувається згідно з нормативами і найкращими європейськими зразками», - наголосив він.

Натомість, незважаючи на заборону «варварського» кронування, одне з ОСББ вирішило самостійно провести процедуру без дотримання стандартів. Тож Ігор Поліщук дав доручення директору департаменту ЖКГ попередити голів ОСББ про відповідальність за недотримання правил благоустрою Луцька.

«До ОСББ, які будуть відноситись так до кронування дерев, екології, ми будемо уважно підходити щодо участі в міських програмах. Дуже уважно», - додав мер.


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Теги: кронування, дерева, ОСББ, Луцьк, коментар, Ігор Поліщук
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Коментарі 1
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Він хоч контролює себе, шо він говорить ? У фейсбуці - пише одне і лякає, шо натравить для розправи своїх вірних псів, а сьогодні вже каже, шо зазеленіють листочки і буде гарно, як в Європі ! Пане Полішук, де ти справжній ? Вже або труси одягни, або хрестик зніми !
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