Торгував канабісом: волинянина судитимуть за збут наркотиків
Сьогодні, 19:25
На Волині судитимуть чоловіка, який продавав канабіс.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені про вчинення 41-річним мешканцем Княжого міста незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу ( ч. 2 ст. 307 КК України).
У лютому 2021 року правоохоронці задокументували два епізоди збуту чоловіком канабісу охочим у Володимирі-Волинському.
Цей же наркотичний засіб працівники поліції вилучили 18 лютого 2021 року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
Зауважують, що санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені про вчинення 41-річним мешканцем Княжого міста незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу ( ч. 2 ст. 307 КК України).
У лютому 2021 року правоохоронці задокументували два епізоди збуту чоловіком канабісу охочим у Володимирі-Волинському.
Цей же наркотичний засіб працівники поліції вилучили 18 лютого 2021 року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
Зауважують, що санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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