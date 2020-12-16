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Торгував канабісом: волинянина судитимуть за збут наркотиків

Торгував канабісом: волинянина судитимуть за збут наркотиків
На Волині судитимуть чоловіка, який продавав канабіс.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені про вчинення 41-річним мешканцем Княжого міста незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу ( ч. 2 ст. 307 КК України).

У лютому 2021 року правоохоронці задокументували два епізоди збуту чоловіком канабісу охочим у Володимирі-Волинському.

Цей же наркотичний засіб працівники поліції вилучили 18 лютого 2021 року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.

Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.

Зауважують, що санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, канабіс, наркотики, прокуратура
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