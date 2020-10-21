У Луцьку поки не знають, скільки коштуватиме утримання фонтану на Театральному майдані

У Луцьку поки не визначили вартість обслуговування фонтану на Театральному майдані, котрий запрацював минулого року.Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.Депутатпоцікавився, скільки фонтанів функціонують на території міста і потребують обслуговування, а також у скільки обходиться обслуговування водограю на Театральному майдані.Директор департаменту ЖКГповідомив, що на сьогодні в Луцьку є 6 фонтанів, які перебувають на балансі КП «Луцькводоканал». У бюджеті міста у 2021 році передбачають 1,25 мільйона на утримання фонтанів та насосної станції, придбання води для фонтанів – 300 тисяч гривень, придбання електроенергії для фонтанів та насосної станції – 450 тисяч гривень.«Скільки обходитиметься експлуатація фонтану на Театральному майдані ми поки не знаємо, бо ми фактично його не експлуатували. Протягом року ми чітко будемо бачити скільки піде коштів на електрику, воду, очищення. Конкретної відповіді я поки дати не можу», - відповів Осіюк.