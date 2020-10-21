У Луцьку поки не знають, скільки коштуватиме утримання фонтану на Театральному майдані
Сьогодні, 11:49
У Луцьку поки не визначили вартість обслуговування фонтану на Театральному майдані, котрий запрацював минулого року.
Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Тарас Шкітер поцікавився, скільки фонтанів функціонують на території міста і потребують обслуговування, а також у скільки обходиться обслуговування водограю на Театральному майдані.
Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк повідомив, що на сьогодні в Луцьку є 6 фонтанів, які перебувають на балансі КП «Луцькводоканал». У бюджеті міста у 2021 році передбачають 1,25 мільйона на утримання фонтанів та насосної станції, придбання води для фонтанів – 300 тисяч гривень, придбання електроенергії для фонтанів та насосної станції – 450 тисяч гривень.
«Скільки обходитиметься експлуатація фонтану на Театральному майдані ми поки не знаємо, бо ми фактично його не експлуатували. Протягом року ми чітко будемо бачити скільки піде коштів на електрику, воду, очищення. Конкретної відповіді я поки дати не можу», - відповів Осіюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Тарас Шкітер поцікавився, скільки фонтанів функціонують на території міста і потребують обслуговування, а також у скільки обходиться обслуговування водограю на Театральному майдані.
Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк повідомив, що на сьогодні в Луцьку є 6 фонтанів, які перебувають на балансі КП «Луцькводоканал». У бюджеті міста у 2021 році передбачають 1,25 мільйона на утримання фонтанів та насосної станції, придбання води для фонтанів – 300 тисяч гривень, придбання електроенергії для фонтанів та насосної станції – 450 тисяч гривень.
«Скільки обходитиметься експлуатація фонтану на Театральному майдані ми поки не знаємо, бо ми фактично його не експлуатували. Протягом року ми чітко будемо бачити скільки піде коштів на електрику, воду, очищення. Конкретної відповіді я поки дати не можу», - відповів Осіюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку поки не знають, скільки коштуватиме утримання фонтану на Театральному майдані
Сьогодні, 11:49
Вводили план-перехоплення: у Луцьку затримали крадіїв авто
Сьогодні, 11:31