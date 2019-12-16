На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор





Таке рішення прийняли під час чергового засідання сесії Луцької міської ради 24 березня.



Попередньо ідею виділення коштів на врегулювання руху на перехресті Львівська-Потебні обговорили на бюджетній комісії. Кошти запропонували використати із вільних бюджетних залишків, які залишилися з минулого року.



«Перехрестя на вулицях Львівській і Потебні є аварійно-небезпечним. На обох вулицях – дуже інтенсивний рух, потоки автомобілів зіштовхуються і при поворотах їм дуже важко розминутися. До того ж, на перетині доріг – пішохідні переходи. Мешканці цього мікрорайону багато років звертаються з проханням встановити світлофори та зробити острівці безпеки. Тому рішення виділити гроші на врегулювання руху на цьому перехресті – дуже важливе і правильне», - прокоментував депутат, голова бюджетної комісії Андрій Разумовський.







Окрім встановлення світлофорних об’єктів за виділені кошти на перехресті облаштують острівці безпеки та тротуари із пониженням.



Нагадаємо, лучани неодноразово нарікали, що



Згодом у департаменті ЖКГ Луцької міської ради







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівництво світлофору на перехресті вулиць Львівської і Потебні у Луцьку виділили 1,625 млн грн із міського бюджету.Таке рішення прийняли під час чергового засідання сесії Луцької міської ради 24 березня.Попередньо ідею виділення коштів на врегулювання руху на перехресті Львівська-Потебні обговорили на бюджетній комісії. Кошти запропонували використати із вільних бюджетних залишків, які залишилися з минулого року.«Перехрестя на вулицях Львівській і Потебні є аварійно-небезпечним. На обох вулицях – дуже інтенсивний рух, потоки автомобілів зіштовхуються і при поворотах їм дуже важко розминутися. До того ж, на перетині доріг – пішохідні переходи. Мешканці цього мікрорайону багато років звертаються з проханням встановити світлофори та зробити острівці безпеки. Тому рішення виділити гроші на врегулювання руху на цьому перехресті – дуже важливе і правильне», - прокоментував депутат, голова бюджетної комісіїОкрім встановлення світлофорних об’єктів за виділені кошти на перехресті облаштують острівці безпеки та тротуари із пониженням.Нагадаємо, лучани неодноразово нарікали, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання. Складністю також є перетин дороги на пішохідному переході, адже острівців безпеки тут поки також не встановили.Згодом у департаменті ЖКГ Луцької міської ради запланували встановлення світлофора на перехресті

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