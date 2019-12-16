На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор
Сьогодні, 12:10
На будівництво світлофору на перехресті вулиць Львівської і Потебні у Луцьку виділили 1,625 млн грн із міського бюджету.
Таке рішення прийняли під час чергового засідання сесії Луцької міської ради 24 березня.
Попередньо ідею виділення коштів на врегулювання руху на перехресті Львівська-Потебні обговорили на бюджетній комісії. Кошти запропонували використати із вільних бюджетних залишків, які залишилися з минулого року.
«Перехрестя на вулицях Львівській і Потебні є аварійно-небезпечним. На обох вулицях – дуже інтенсивний рух, потоки автомобілів зіштовхуються і при поворотах їм дуже важко розминутися. До того ж, на перетині доріг – пішохідні переходи. Мешканці цього мікрорайону багато років звертаються з проханням встановити світлофори та зробити острівці безпеки. Тому рішення виділити гроші на врегулювання руху на цьому перехресті – дуже важливе і правильне», - прокоментував депутат, голова бюджетної комісії Андрій Разумовський.
Окрім встановлення світлофорних об’єктів за виділені кошти на перехресті облаштують острівці безпеки та тротуари із пониженням.
Нагадаємо, лучани неодноразово нарікали, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання. Складністю також є перетин дороги на пішохідному переході, адже острівців безпеки тут поки також не встановили.
Згодом у департаменті ЖКГ Луцької міської ради запланували встановлення світлофора на перехресті.
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Таке рішення прийняли під час чергового засідання сесії Луцької міської ради 24 березня.
Попередньо ідею виділення коштів на врегулювання руху на перехресті Львівська-Потебні обговорили на бюджетній комісії. Кошти запропонували використати із вільних бюджетних залишків, які залишилися з минулого року.
«Перехрестя на вулицях Львівській і Потебні є аварійно-небезпечним. На обох вулицях – дуже інтенсивний рух, потоки автомобілів зіштовхуються і при поворотах їм дуже важко розминутися. До того ж, на перетині доріг – пішохідні переходи. Мешканці цього мікрорайону багато років звертаються з проханням встановити світлофори та зробити острівці безпеки. Тому рішення виділити гроші на врегулювання руху на цьому перехресті – дуже важливе і правильне», - прокоментував депутат, голова бюджетної комісії Андрій Разумовський.
Окрім встановлення світлофорних об’єктів за виділені кошти на перехресті облаштують острівці безпеки та тротуари із пониженням.
Нагадаємо, лучани неодноразово нарікали, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання. Складністю також є перетин дороги на пішохідному переході, адже острівців безпеки тут поки також не встановили.
Згодом у департаменті ЖКГ Луцької міської ради запланували встановлення світлофора на перехресті.
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