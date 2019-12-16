вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор

На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор
На будівництво світлофору на перехресті вулиць Львівської і Потебні у Луцьку виділили 1,625 млн грн із міського бюджету.

Таке рішення прийняли під час чергового засідання сесії Луцької міської ради 24 березня.

Попередньо ідею виділення коштів на врегулювання руху на перехресті Львівська-Потебні обговорили на бюджетній комісії. Кошти запропонували використати із вільних бюджетних залишків, які залишилися з минулого року.

«Перехрестя на вулицях Львівській і Потебні є аварійно-небезпечним. На обох вулицях – дуже інтенсивний рух, потоки автомобілів зіштовхуються і при поворотах їм дуже важко розминутися. До того ж, на перетині доріг – пішохідні переходи. Мешканці цього мікрорайону багато років звертаються з проханням встановити світлофори та зробити острівці безпеки. Тому рішення виділити гроші на врегулювання руху на цьому перехресті – дуже важливе і правильне», - прокоментував депутат, голова бюджетної комісії Андрій Разумовський.

На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор


Окрім встановлення світлофорних об’єктів за виділені кошти на перехресті облаштують острівці безпеки та тротуари із пониженням.

Нагадаємо, лучани неодноразово нарікали, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання. Складністю також є перетин дороги на пішохідному переході, адже острівців безпеки тут поки також не встановили.

Згодом у департаменті ЖКГ Луцької міської ради запланували встановлення світлофора на перехресті.

На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор

На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, перехрестя, Львівська, Потебні, світлофор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Один із найстаріших лісівників Волині відзначив 90-річний ювілей
Сьогодні, 12:22
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
Сьогодні, 12:18
На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор
Сьогодні, 12:10
Завтра, 25 березня, в Україні очікується сніг та ожеледиця на дорогах
Сьогодні, 12:00
У Луцьку поки не знають, скільки коштуватиме утримання фонтану на Театральному майдані
Сьогодні, 11:49
Схожі новини
На аварійно-небезпечній ділянці дороги у Луцьку встановлюють світлофор На аварійно-небезпечній ділянці дороги у Луцьку встановлюють світлофор
16 грудень, 2019, 18:05
Повідомили, коли запрацюють світлофори на проблемному луцькому перехресті Повідомили, коли запрацюють світлофори на проблемному луцькому перехресті
10 жовтень, 2018, 12:22
У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті
07 вересень, 2018, 15:15
У Луцьку просять встановити світлофор на аварійному перехресті У Луцьку просять встановити світлофор на аварійному перехресті
03 вересень, 2018, 12:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку викрили 16-річного хлопця, який організував наркобізнес. ФОТО
Сьогодні, 12:28
 0
Помер колишній директор волинського коледжу
Сьогодні, 12:25
 0
Один із найстаріших лісівників Волині відзначив 90-річний ювілей
Сьогодні, 12:22
 0
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
Сьогодні, 12:18
 0
На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8