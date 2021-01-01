Завтра, 25 березня, в Україні очікується сніг та ожеледиця на дорогах





Про це Наталія Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.



25-го березня у південній частині України, на Сході та в більшості центральних областей протягом дня очікується +1+5 градусів. На Півночі, Заході та на Вінниччині повітря прогріється до +4+9 градусів, на Закарпатті до +10, +11 градусів. Опади.



У західних, північних областях та у Вінницькій області завтра суттєві опади малоймовірні, а ось на решті території ще сипатиме снігом, мокрим снігом, подекуди очікується налипання мокрого снігу, посилення вітру до штормового.



"Словом, некомфортна погода з ускладненнями ситуації на дорогах - на Півдні, Сході та в більшості центральних областей", - написала синоптик Наталія Діденко.



Та додала, у кінці тижня, вихідними, потепління торкнеться усіх областей України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, у четвер, на території України очікується поривчастий вітер, сніг і навіть ожеледиця.Про це повідомляє синоптикна своїй сторінці у фейсбуці.25-го березня у південній частині України, на Сході та в більшості центральних областей протягом дня очікується +1+5 градусів. На Півночі, Заході та на Вінниччині повітря прогріється до +4+9 градусів, на Закарпатті до +10, +11 градусів. Опади.У західних, північних областях та у Вінницькій області завтра суттєві опади малоймовірні, а ось на решті території ще сипатиме снігом, мокрим снігом, подекуди очікується налипання мокрого снігу, посилення вітру до штормового."Словом, некомфортна погода з ускладненнями ситуації на дорогах - на Півдні, Сході та в більшості центральних областей", - написала синоптик Наталія Діденко.Та додала, у кінці тижня, вихідними, потепління торкнеться усіх областей України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію