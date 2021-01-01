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Завтра, 25 березня, в Україні очікується сніг та ожеледиця на дорогах

Завтра, 25 березня, в Україні очікується сніг та ожеледиця на дорогах
Завтра, у четвер, на території України очікується поривчастий вітер, сніг і навіть ожеледиця.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

25-го березня у південній частині України, на Сході та в більшості центральних областей протягом дня очікується +1+5 градусів. На Півночі, Заході та на Вінниччині повітря прогріється до +4+9 градусів, на Закарпатті до +10, +11 градусів. Опади.

У західних, північних областях та у Вінницькій області завтра суттєві опади малоймовірні, а ось на решті території ще сипатиме снігом, мокрим снігом, подекуди очікується налипання мокрого снігу, посилення вітру до штормового.

"Словом, некомфортна погода з ускладненнями ситуації на дорогах - на Півдні, Сході та в більшості центральних областей", - написала синоптик Наталія Діденко.

Та додала, у кінці тижня, вихідними, потепління торкнеться усіх областей України.

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Теги: погода, шторомове попередження, Україна
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