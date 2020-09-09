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Луцькрада просить президента «вибити» звільнення політв’язня, якого викрали з території України

Луцькрада просить президента «вибити» звільнення політв’язня, якого викрали з території України
Луцькрада звернулася до президента України Володимира Зеленського щодо звільнення політв’язня Олега Приходька, якого з 9 жовтня 2019 року незаконно утримують в Росії.

Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.

Суд Російської Федерації 3 березня 2021 року виніс вирок у вигляді позбавлення волі на п'ять років з триманням у колонії суворого режиму громадянину України Приходьку Олегу Аркадійовичу.

Довідка. Приходько Олег Аркадійович народився 22 листопада 1958 року в Криму. Художник, коваль-скульптор по металу. Його дід був розкуркулений та репресований у Криму совєцькою владою. До окупації Кримського півострова Російською федерацією у 2014 році Олег Приходько очолював Сакський міський осередок Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Учасник багатьох мистецьких акцій, зокрема з декомунізації (навіть переслідувався СБУ за підозрою у декомунізації пам'ятника Сталіну у Запоріжжі у 2011 році). Олег Приходько – активний учасник Революції Гідності та громадянського спротиву окупації Криму. Через стан здоров'я рідних не залишив Криму після окупації 2014 року. Ніколи не приховував свого українства та патріотизму. З перших днів окупації його переслідувало ФСБ РФ. За відмову зміни українських номерних знаків на автомобілі та за використання українського державного синьо-жовтого та червоно-чорного прапорців 8 червня 2018 року був засуджений окупантами до тридобового арешту.

8 лютого 2019 року під час обшуку у будинку Олега Приходька окупанти вилучили прапор України, червоно-чорний прапор ОУН, та портрет Степана Бандери. 9 жовтня 2019 року, Олега Аркадійовича Приходька та його дружину заарештувало ФСБ за звинуваченням у підготовці терористичного акту. За добу дружину відпустили, а самого Олега Приходька помістили до слідчого ізолятора в Сімферополі.

У квітні 2020 року Олега Приходька викрали з території України, перемістивши до Ростовського «Централу» – СІЗО №1.

«В ув'язненні в Олега Приходька різко погіршився стан здоров'я, він майже втратив слух та зір, загострились хронічні та вікові захворювання. На кожному судовому засіданні та під час «останнього слова» в Ростовському суді громадянин України Олег Аркадійович Приходько відверто заявляв про свою громадянську позицію – називав Крим територією України, окупованою Російською Федерацією, себе Олег Приходько публічно називає патріотом України та українським націоналістом, якого окупаційна влада, взяли у заручники та піддають тортурам за політичні переконання та вірність Україні», - йдеться у зверненні.

Тож Луцька міська рада вимагає вжити всіх можливих заходів, аби домогтися визволення Олега Приходька.


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Теги: політв’язень, Олег Приходько, Луцькрада, звернення
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