У квартирі лучанина поліцейські знайшли гвинтівку, пістолет-кулемет і набої
Сьогодні, 18:09
У Луцьку в чоловіка вилучили зброю та боєприпаси.
Так, ввечері 23 березня у квартирі 44-річного лучанина оперативники виявили гвинтівку Мосіна, пістолет-кулемет Шпагіна, комплектуючі до різного типу зброї та набої, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Усе вилучили та направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Триває слідство.
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Так, ввечері 23 березня у квартирі 44-річного лучанина оперативники виявили гвинтівку Мосіна, пістолет-кулемет Шпагіна, комплектуючі до різного типу зброї та набої, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Усе вилучили та направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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