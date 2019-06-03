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У квартирі лучанина поліцейські знайшли гвинтівку, пістолет-кулемет і набої

У квартирі лучанина поліцейські знайшли гвинтівку, пістолет-кулемет і набої
У Луцьку в чоловіка вилучили зброю та боєприпаси.

Так, ввечері 23 березня у квартирі 44-річного лучанина оперативники виявили гвинтівку Мосіна, пістолет-кулемет Шпагіна, комплектуючі до різного типу зброї та набої, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Усе вилучили та направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Триває слідство.

У квартирі лучанина поліцейські знайшли гвинтівку, пістолет-кулемет і набої
У квартирі лучанина поліцейські знайшли гвинтівку, пістолет-кулемет і набої
У квартирі лучанина поліцейські знайшли гвинтівку, пістолет-кулемет і набої


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Теги: зброя, лучанин, пістолет, Луцьк
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