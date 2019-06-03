У квартирі лучанина поліцейські знайшли гвинтівку, пістолет-кулемет і набої





Так, ввечері 23 березня у квартирі 44-річного лучанина оперативники виявили гвинтівку Мосіна, пістолет-кулемет Шпагіна, комплектуючі до різного типу зброї та набої, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



На місце прибула слідчо-оперативна група. Усе вилучили та направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Триває слідство.







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