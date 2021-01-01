Помер колишній директор волинського коледжу

Ігор Холейко.



Про це



Ігор Холейко очолював коледж з 2009 до 2017 року.



«Він був тим керівником, який не скупився на добре слово, підтримку, не шкодував ні часу, ні сил, аби здійснити заплановане.

За роки плідної праці виховав не одне покоління студентів, був для них особистим прикладом», - пише колектив закладу.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.





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