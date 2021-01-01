вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер колишній директор волинського коледжу

Помер колишній директор волинського коледжу
Відійшов у вічність колишній директор Ковельського фахового медичного коледжу Ігор Холейко.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці освітнього закладу.

Ігор Холейко очолював коледж з 2009 до 2017 року.

«Він був тим керівником, який не скупився на добре слово, підтримку, не шкодував ні часу, ні сил, аби здійснити заплановане.
За роки плідної праці виховав не одне покоління студентів, був для них особистим прикладом», - пише колектив закладу.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.

Помер колишній директор волинського коледжу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ковель, коледж, директор, помер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку викрили 16-річного хлопця, який організував наркобізнес. ФОТО
Сьогодні, 12:28
Помер колишній директор волинського коледжу
Сьогодні, 12:25
Один із найстаріших лісівників Волині відзначив 90-річний ювілей
Сьогодні, 12:22
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
Сьогодні, 12:18
На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Ковельчанки вибороли «срібло» на міжнародному турнірі з вільної боротьби Ковельчанки вибороли «срібло» на міжнародному турнірі з вільної боротьби
20 березень, 10:00
Юні техніки з Ковеля стали найкращими на всеукраїнських конкурсах. ФОТО Юні техніки з Ковеля стали найкращими на всеукраїнських конкурсах. ФОТО
18 березень, 01:32
Зникла безвісти: розшукують 27-річну волинянку Зникла безвісти: розшукують 27-річну волинянку
16 березень, 15:23
Незаконно продавала алкоголь та цигарки: на Волині засудили правопорушницю Незаконно продавала алкоголь та цигарки: на Волині засудили правопорушницю
11 березень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку викрили 16-річного хлопця, який організував наркобізнес. ФОТО
Сьогодні, 12:28
 0
Помер колишній директор волинського коледжу
Сьогодні, 12:25
 0
Один із найстаріших лісівників Волині відзначив 90-річний ювілей
Сьогодні, 12:22
 0
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
Сьогодні, 12:18
 0
На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8