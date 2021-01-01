У Луцьку викрили 16-річного хлопця, який організував наркобізнес. ФОТО

У Луцьку поліцейські викрили неповнолітнього наркозакладчика та ліквідували телеграм-канал з продажу наркотиків.Хлопця із психотропами виявили 24 березня біля одного із поштових відділень міста, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.При собі хлопець мав коробку, в якій було майже 20 грам амфетаміну та таблетки екстазі. Психотропи правоохоронці вилучили та направили для проведення необхідних експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить близько 10 тисяч гривень.Під час слідчих дій встановили, що 16-річний підліток організував діяльність інтернет-крамниці з продажу наркотичних речовин. Він самостійно виконував роль адміністратора, оператора та закладчика. Наркотики та психотропи зловмисник отримував поштою, опісля фасував їх та залишав закладки на території Луцька. Фото та координати закладок надсилав «клієнтам», а отримані незаконним шляхом кошти переводив на власні банківські картки.Дії правопорушника кваліфікують за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби) Кримінального кодексу України.Наразі вирішують питання про оголошення підозри зловмиснику. Слідчі дії тривають.