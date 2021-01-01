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Небайдужі лучани допомогли патрульним затримати п'яного водія. ВІДЕО

Небайдужі лучани допомогли патрульним затримати п'яного водія. ВІДЕО
У Луцьку патрульні та небайдужі громадяни затримали водія-порушника.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Повідомляють, що у ніч на 23 березня патрульні отримали повідомлення про порушення ПДР. Заявник повідомив, що керманич авто Mazda 3 рухається вулицями Луцька, порушуючи правила дорожнього руху.

Патрульні ж розпочали пошук автівки за орієнтуванням. За деякий час учасників події помітили на вулиці Огієнка. Як виявилось, небайдужі громадяни зупинили автомобіль порушника шляхом блокування та не дали йому змоги продовжити рух.

Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній заперечував свою причетність до адміністративних порушень, відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння та не пред’явив документів на право керування.

Поліцейські затримали 33-річного чоловіка із застосуванням кайданків та склали на нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі документів на право керування) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння) КУпАП.



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Теги: п'яний водій, Луцьк, затримання
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