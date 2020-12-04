В Україні збільшать прожитковий мінімум: коли відбудеться підвищення і яким воно буде





Про це пише



Як повідомляє прес-служба Міністерства, ці документи передбачають нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів).



Крім цього, пропонується впровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог), які встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; стипендій, максимальних розмірів виплат, компенсаційних виплат, а також одноразових виплат (допомог).



Ще одна ідея - введення базової величини для грошових платежів і стягнень і базової величини для адміністративних зборів.



У міністерстві зазначили, що передбачається прискорене підвищення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів. У 2022 році підвищення має відбутися на 14%, у 2023-му - на 15%, у 2024 році - на 25%.



Що цьому передувало



З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис. 197 грн до 2 тис. 270 грн.



Одним із пріоритетів Міністерства соціальної політики на 2021 рік буде запровадження розрахунку реального прожиткового мінімуму та визначення на його основі базових соціальних гарантій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство соціальної політики України в рамках оптимізації сфери застосування прожиткового мінімуму, підвищення його розміру і розмірів державних соціальних гарантій розробило ряд законопроектів, які схвалені урядом і подані до Верховної Ради.Про це пише "Уніан". Як повідомляє прес-служба Міністерства, ці документи передбачають нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів).Крім цього, пропонується впровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог), які встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; стипендій, максимальних розмірів виплат, компенсаційних виплат, а також одноразових виплат (допомог).Ще одна ідея - введення базової величини для грошових платежів і стягнень і базової величини для адміністративних зборів.У міністерстві зазначили, що передбачається прискорене підвищення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів. У 2022 році підвищення має відбутися на 14%, у 2023-му - на 15%, у 2024 році - на 25%.З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис. 197 грн до 2 тис. 270 грн.Одним із пріоритетів Міністерства соціальної політики на 2021 рік буде запровадження розрахунку реального прожиткового мінімуму та визначення на його основі базових соціальних гарантій.

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