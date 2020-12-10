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У волинському місті водій рейсового автобуса проїхав на «червоне». ВІДЕО

У волинському місті водій рейсового автобуса проїхав на «червоне». ВІДЕО
У Володимирі водій рейсового автобуса проїхав на заборонений сигнал світлофора.

Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції у фейсбуці.

Зазначають, під час моніторингу мережі Інтернет 23 березня працівникам поліції стало відомо про порушення правил дорожнього руху водієм рейсового автобуса. Вжитими заходами працівники Володимир-Волинського РВП встановили особу порушника, ним виявився 50-річний житель міста Володимир-Волинський.

Працівники СРПП склали постанову про адміністративне порушення, передбачене ст. 122 КУпАП, що передбачає стягнення у вигляді штрафу у розмірі 510 гривень.


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Теги: Володимир, порушення, водій, рейсовий автобус
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