У волинському місті водій рейсового автобуса проїхав на «червоне». ВІДЕО
Сьогодні, 13:53
У Володимирі водій рейсового автобуса проїхав на заборонений сигнал світлофора.
Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції у фейсбуці.
Зазначають, під час моніторингу мережі Інтернет 23 березня працівникам поліції стало відомо про порушення правил дорожнього руху водієм рейсового автобуса. Вжитими заходами працівники Володимир-Волинського РВП встановили особу порушника, ним виявився 50-річний житель міста Володимир-Волинський.
Працівники СРПП склали постанову про адміністративне порушення, передбачене ст. 122 КУпАП, що передбачає стягнення у вигляді штрафу у розмірі 510 гривень.
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Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції у фейсбуці.
Зазначають, під час моніторингу мережі Інтернет 23 березня працівникам поліції стало відомо про порушення правил дорожнього руху водієм рейсового автобуса. Вжитими заходами працівники Володимир-Волинського РВП встановили особу порушника, ним виявився 50-річний житель міста Володимир-Волинський.
Працівники СРПП склали постанову про адміністративне порушення, передбачене ст. 122 КУпАП, що передбачає стягнення у вигляді штрафу у розмірі 510 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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