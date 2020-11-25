У 9-місному бусі їхало аж 19 людей: як у Польщі везли на роботу українських заробітчан





Як пoвідoмляє



У вантажному відсіку був доставлений один стілець, а всі ніші, кому не було де сісти, їхали стоячи.



Водієві буса, 54-річному громадянину України, пред'явили звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху, які наражають на небезпеку пасажирів, а також у нехтуванні впроваджених обмежень на перевезення людей під час пандемії. Відповідно до нинішніх правил, в транспортних засобах, розрахованих на перевезення не більше 9 осіб, включаючи водія, можуть одночасно перебувати не більше 4-х осіб.



У 54-річного чоловіка вилучили водійське посвідчення. Крім того, справу передадуть до суду, де чоловіка можуть додатково покарати штрафом за порушення правил перевезення людей під час епідемії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев’ятимісний мікроавтобус, яким везли до місця роботи аж 19 українців, затримали у Млаві (Польща).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, мікроавтобус затримали для звичайної перевірки. І вже тоді виявилося, що замість 8 дозволених пасажирів, для яких були передбачені окремі місця сидіння, там знаходиться аж 19 людей.У вантажному відсіку був доставлений один стілець, а всі ніші, кому не було де сісти, їхали стоячи.Водієві буса, 54-річному громадянину України, пред'явили звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху, які наражають на небезпеку пасажирів, а також у нехтуванні впроваджених обмежень на перевезення людей під час пандемії. Відповідно до нинішніх правил, в транспортних засобах, розрахованих на перевезення не більше 9 осіб, включаючи водія, можуть одночасно перебувати не більше 4-х осіб.У 54-річного чоловіка вилучили водійське посвідчення. Крім того, справу передадуть до суду, де чоловіка можуть додатково покарати штрафом за порушення правил перевезення людей під час епідемії.

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