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У 9-місному бусі їхало аж 19 людей: як у Польщі везли на роботу українських заробітчан

У 9-місному бусі їхало аж 19 людей: як у Польщі везли на роботу українських заробітчан
Дев’ятимісний мікроавтобус, яким везли до місця роботи аж 19 українців, затримали у Млаві (Польща).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, мікроавтобус затримали для звичайної перевірки. І вже тоді виявилося, що замість 8 дозволених пасажирів, для яких були передбачені окремі місця сидіння, там знаходиться аж 19 людей.

У вантажному відсіку був доставлений один стілець, а всі ніші, кому не було де сісти, їхали стоячи.

Водієві буса, 54-річному громадянину України, пред'явили звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху, які наражають на небезпеку пасажирів, а також у нехтуванні впроваджених обмежень на перевезення людей під час пандемії. Відповідно до нинішніх правил, в транспортних засобах, розрахованих на перевезення не більше 9 осіб, включаючи водія, можуть одночасно перебувати не більше 4-х осіб.

У 54-річного чоловіка вилучили водійське посвідчення. Крім того, справу передадуть до суду, де чоловіка можуть додатково покарати штрафом за порушення правил перевезення людей під час епідемії.
У 9-місному бусі їхало аж 19 людей: як у Польщі везли на роботу українських заробітчан
У 9-місному бусі їхало аж 19 людей: як у Польщі везли на роботу українських заробітчан


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Теги: Польща, українці, робота, бус, перевезення
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