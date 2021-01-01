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Волинянин звів рахунки з життям

Волинянин звів рахунки з життям
На Волині вчинив самогубство 59-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 23 березня в селі Ласків Володимир-Волинського району. Тіло чоловіка виявили на території власного домогосподарства у хліві. Померлий повісився.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Як відомо, повідомлення про те, що в селі Ласків виявили повішеним чоловіка, до правоохоронних органів надійшло близько 13:30. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Чоловік – місцевий житель, 1962 року народження. Чому вирішив звести рахунки з життям, невідомо.

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Теги: самогубство, Волинь
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