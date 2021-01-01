Волинянин звів рахунки з життям
Сьогодні, 15:01
На Волині вчинив самогубство 59-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 23 березня в селі Ласків Володимир-Волинського району. Тіло чоловіка виявили на території власного домогосподарства у хліві. Померлий повісився.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Як відомо, повідомлення про те, що в селі Ласків виявили повішеним чоловіка, до правоохоронних органів надійшло близько 13:30. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Чоловік – місцевий житель, 1962 року народження. Чому вирішив звести рахунки з життям, невідомо.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 23 березня в селі Ласків Володимир-Волинського району. Тіло чоловіка виявили на території власного домогосподарства у хліві. Померлий повісився.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Як відомо, повідомлення про те, що в селі Ласків виявили повішеним чоловіка, до правоохоронних органів надійшло близько 13:30. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Чоловік – місцевий житель, 1962 року народження. Чому вирішив звести рахунки з життям, невідомо.
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