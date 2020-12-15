Начальник Служби автомобільних доріг на Волині тримає на банківських рахунках майже 1,5 мільйона гривень

Анатолій Посполітак разом із дружиною володіє землею та будинком у Рованцях, нерухомість на Тернопільщині, а на його рахунках - майже 1,5 мільйона гривень.



Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті



Анатолій Посполітак має у спільній власності з дружиною Людмилою землю у Рованцях на 0,1 га та будинок площею 188 кв. м, у Петрикові Тернопільської області на 0,0112 га та торгово-складське приміщення з офісом на 238 "квадратів", а також квартиру у Тернополі на 63 кв. м.



Користується очільник Служби автомобільних доріг автівкою Ford Kuga 2013 року випуску за 120 тисяч гривень, що належить громадянину Андрію Клименку.



Має Посполітак цінні папери у ВАТ "Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів".



У 2020 році головний дорожник області заробив 929 079 гривень, тобто понад 77 тисяч гривень у місяць, отримав 93409 гривень доходу від надання майна в оренду, 102 108 гривень пенсії, 26025 гривень та 59238 процентів у банку, 25885 гривень від відчуження нерухомого майна у громадянки Лілії Бадер. Людмила Посполітак заробила за рік 76194 гривні.



Готівкою разом із дружиною Анатолій Посполітак має 4000 доларів. На рахунках у банках тримає 1,2 мільйона гривень та 10540 доларів, тобто загалом майже 1,5 мільйона гривень.

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