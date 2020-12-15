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Начальник Служби автомобільних доріг на Волині тримає на банківських рахунках майже 1,5 мільйона гривень

Начальник Служби автомобільних доріг на Волині тримає на банківських рахунках майже 1,5 мільйона гривень
Керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак разом із дружиною володіє землею та будинком у Рованцях, нерухомість на Тернопільщині, а на його рахунках - майже 1,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

Анатолій Посполітак має у спільній власності з дружиною Людмилою землю у Рованцях на 0,1 га та будинок площею 188 кв. м, у Петрикові Тернопільської області на 0,0112 га та торгово-складське приміщення з офісом на 238 "квадратів", а також квартиру у Тернополі на 63 кв. м.

Користується очільник Служби автомобільних доріг автівкою Ford Kuga 2013 року випуску за 120 тисяч гривень, що належить громадянину Андрію Клименку.

Має Посполітак цінні папери у ВАТ "Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів".

У 2020 році головний дорожник області заробив 929 079 гривень, тобто понад 77 тисяч гривень у місяць, отримав 93409 гривень доходу від надання майна в оренду, 102 108 гривень пенсії, 26025 гривень та 59238 процентів у банку, 25885 гривень від відчуження нерухомого майна у громадянки Лілії Бадер. Людмила Посполітак заробила за рік 76194 гривні.

Готівкою разом із дружиною Анатолій Посполітак має 4000 доларів. На рахунках у банках тримає 1,2 мільйона гривень та 10540 доларів, тобто загалом майже 1,5 мільйона гривень.

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Теги: декларація, Анатолій Посполітак, дороги
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