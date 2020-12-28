Уряд змінив норми харчування у школах та дитячих садочках





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Як зазначається в пояснювальній записці до документу, постанова передбачає порядок організації харчування, відповідно до якого засновники та керівники закладів освіти й дитячих закладів оздоровлення та відпочинку можуть обрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей закладу — кейтеринг, здача харчоблоку закладу в оренду для організації харчування дітей та власними силами закладу.



Також передбачено структуру харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо принципів здорового харчування та з урахування фізіологічних потреб дітей в основних харчових речовинах та енергії.



Зокрема, згідно з додатком до документа, визначається енергетична цінність сніданку, обіду та добова енергетична цінність для різних вікових груп дітей.



Так, для дітей 1 -4 років добова енергетична цінність визначена на рівні 1385 ккал ( 350-415 ккал сніданок, 415-485 ккал — обід), для дітей віком 4-6(7) років відповідно 1700 ккал на добу ( 425-510 - сніданок та 510-595 - обід), для дітей віком 6-11 років — 2100 ккал на добу (525-630 та 630-735), 11-14 років — 2400 ккал на добу (600-720 та 72-840 ккал), 14-18 років — 2600 ккал на добу (675-810 та 810-945).



Визначена добова потреба в білку, вуглеводах для різних вікових груп, загальна кількість жирів. Також наведених розрахунок додаткової норми солі для приготування готових страв, у період з 1 вересня 2021 року по 31 грудня 2022 року. Розрахована вага порції солі, ця норма буде застосуватися з 1 січня 2023 року.



Також затвердили особливості норм споживання основних груп харчових продуктів, зокрема частота їх включення до складу окремих прийомів їжі. Йдеться про овочі сезонні, свіжі, заморожені та квашені, крім картоплі, ягоди та фрукти, овочеві соки, злакові, бобові, м’ясо, молоко, молочні продукти тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів затвердив норми та порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах відпочинку та оздоровлення.Як передає Укрінформ , відповідний документ схвалили на засіданні уряду.Як зазначається в пояснювальній записці до документу, постанова передбачає порядок організації харчування, відповідно до якого засновники та керівники закладів освіти й дитячих закладів оздоровлення та відпочинку можуть обрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей закладу — кейтеринг, здача харчоблоку закладу в оренду для організації харчування дітей та власними силами закладу.Також передбачено структуру харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо принципів здорового харчування та з урахування фізіологічних потреб дітей в основних харчових речовинах та енергії.Зокрема, згідно з додатком до документа, визначається енергетична цінність сніданку, обіду та добова енергетична цінність для різних вікових груп дітей.Так, для дітей 1 -4 років добова енергетична цінність визначена на рівні 1385 ккал ( 350-415 ккал сніданок, 415-485 ккал — обід), для дітей віком 4-6(7) років відповідно 1700 ккал на добу ( 425-510 - сніданок та 510-595 - обід), для дітей віком 6-11 років — 2100 ккал на добу (525-630 та 630-735), 11-14 років — 2400 ккал на добу (600-720 та 72-840 ккал), 14-18 років — 2600 ккал на добу (675-810 та 810-945).Визначена добова потреба в білку, вуглеводах для різних вікових груп, загальна кількість жирів. Також наведених розрахунок додаткової норми солі для приготування готових страв, у період з 1 вересня 2021 року по 31 грудня 2022 року. Розрахована вага порції солі, ця норма буде застосуватися з 1 січня 2023 року.Також затвердили особливості норм споживання основних груп харчових продуктів, зокрема частота їх включення до складу окремих прийомів їжі. Йдеться про овочі сезонні, свіжі, заморожені та квашені, крім картоплі, ягоди та фрукти, овочеві соки, злакові, бобові, м’ясо, молоко, молочні продукти тощо.

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