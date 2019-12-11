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У Луцьку оштрафували водія маршрутки, який проїхав перехрестя на «червоне». ВІДЕО

У Луцьку оштрафували водія маршрутки, який проїхав перехрестя на «червоне». ВІДЕО
У Луцьку патрульні притягнули до відповідальності водія маршрутки.

Так, вранці у соцмережі інтернет опублікували відеозапис, на якому водій маршрутного транспортного засобу порушує правила дорожнього руху,- інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

На відео видно, як водій на вулиці Винниченка, перебуваючи за кермом маршрутки № 8, перетнув суцільну лінію горизонтальної розмітки та проїхав перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, чим порушив ПДР.



В обідню пору патрульні відшукали цей транспортний засіб та притягнули 39-річного водія до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки) та ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП. Штраф – 510 гривень.

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Теги: Луцьк, патрульні, водій, маршрутка, штраф
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