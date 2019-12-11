У Луцьку оштрафували водія маршрутки, який проїхав перехрестя на «червоне». ВІДЕО





Так, вранці у соцмережі інтернет опублікували відеозапис, на якому водій маршрутного транспортного засобу порушує правила дорожнього руху,- інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



На відео видно, як водій на вулиці Винниченка, перебуваючи за кермом маршрутки № 8, перетнув суцільну лінію горизонтальної розмітки та проїхав перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, чим порушив ПДР.







В обідню пору патрульні відшукали цей транспортний засіб та притягнули 39-річного водія до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки) та ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП. Штраф – 510 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні притягнули до відповідальності водія маршрутки.Так, вранці у соцмережі інтернет опублікували відеозапис, на якому водій маршрутного транспортного засобу порушує правила дорожнього руху,- інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.На відео видно, як водій на вулиці Винниченка, перебуваючи за кермом маршрутки № 8, перетнув суцільну лінію горизонтальної розмітки та проїхав перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, чим порушив ПДР.В обідню пору патрульні відшукали цей транспортний засіб та притягнули 39-річного водія до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки) та ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП. Штраф – 510 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію