Німецько-українське підприємство хоче збудувати сміттєпереробний завод на Волині





Про це



Представникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Волині представили систему комплексної переробки сміття, яку можна реалізувати на територіях громад.



Зокрема, 24 березня 2021 року, у головній адмінбудівлі області, німецько-українське підприємство «Браун Індастріал Технолоджі» презентувало інвестиційної програму будівництва заводу з переробки відходів територіальної громади.



Зустріч відбулася за участі першого заступника голови ОДА Сергія Мовенка, заступників очільника облдержадміністрації Олександра Троханенка та Ігоря Чуліпи, керівників структурних підрозділів ОДА та територіальних громад.



Відтак, представники підприємства «БІТ» на прикладі заводу з переробки сміття у Німеччині розповіли про основну технологію системи, її вартість та умови співпраці.



Завод приймає та переробляє весь обсяг відходів, зокрема, що біологічно розкладаються, а саме:



– частина твердих побутових відходів;



– активний мул побутових стічних вод міських очисних споруд;



– садові та паркові відходи (сміття, листва та гілки);



– сільськогосподарські відходи (відходи рослинництва та тваринництва);



– відходи місцевої промисловості та торгівельних мереж.



Такий об’єкт може обслуговувати територіальні громади з населенням 25-30 тисяч осіб. Однак, якщо населення менше, то громади можуть об’єднуватися.



Комплекс сміттєпереробного заводу складається із:



– приймання, сортування і підготовки відходів, що біологічно розкладаються;



– біогазової електричної станції;



– цеху виробництва органічних добрив.



Слід зазначити, що внаслідок його роботи виробляється тепло, електроенергія, біогаз, біопаливо та добрива.



«На Волині вирішення питання стосовно переробки відходів стоїть так само гостро, як і в Україні. Вважаю, що наша область готова до впровадження таких технологій, тому будемо розглядати та вивчати запропоноване рішення для подальшої комунікації», – сказав під час зустрічі Сергій Мовенко.



Нагадаємо, ще в січні цього року голова Волинської обласної ради Григорій Недопад Крістіаном Чернером, займається в Україні переробкою сміття, враховуючи 40-річний досвід, апробований в Австрії. Тоді ідеї, які озвучив іноземний гість, зацікавили голову облради Григорія Недопада. А Крістіан Чернер був готовий до середини лютого надати всі пропозиції з конкретними обрахунками рентабельності проєкту для волинських громад.

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