З початку року у 16 дітей на Волині виявили туберкульоз





Про це 24 березня розповів генеральний директор комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Іван Нискогуз під час пресконференції, присвяченої Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, пише



Він звернув увагу, що за останній рік кількість виявлених випадків захворювання в дітей зросла, зокрема через карантин, коли всі залишалися по домівках.



«У 2018 році було 24 дитини з туберкульозом, у 2019 році – 15, а у 2020 році – 21. Цього року, очевидно, дітей, хворих на туберкульоз, буде більше, адже з початку року захворювання вже виявлено у 16 дітей», – сказав Іван Нискогуз.



Один випадок зареєстровано в сім’ї, де захворіли батьки та четверо дітей.



«Я працюю із 1985 року з дітками, хворими на туберкульоз. Раніше ми лікували багато дітей, проводили курси хіміопрофілактики стаціонарно, потім лікували дітей із локальними формами, а зараз знебацилюємо їх і відправляємо на амбулаторне лікування», – розповіла завідувачка педіатричним відділенням Людмила Кирилюк.



Як додала, зараз у відділенні, до прикладу, лікується чотиримісячне немовля: «І раніше були дітки до року. У цих випадках ми знаходили туберкульоз у дідусів і бабусь».



Нагадаємо, 23 березня на Театральному майдані усіх охочих обстежували на туберкульоз. Із 84 людей, що прийшли, виявили 1 особу із підозрою на хворобу.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із початку року на Волині туберкульоз діагностували у 16 дітей.Про це 24 березня розповів генеральний директор комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр»під час пресконференції, присвяченої Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, пише ІА "Волинські Новини". Він звернув увагу, що за останній рік кількість виявлених випадків захворювання в дітей зросла, зокрема через карантин, коли всі залишалися по домівках.«У 2018 році було 24 дитини з туберкульозом, у 2019 році – 15, а у 2020 році – 21. Цього року, очевидно, дітей, хворих на туберкульоз, буде більше, адже з початку року захворювання вже виявлено у 16 дітей», – сказав Іван Нискогуз.Один випадок зареєстровано в сім’ї, де захворіли батьки та четверо дітей.«Я працюю із 1985 року з дітками, хворими на туберкульоз. Раніше ми лікували багато дітей, проводили курси хіміопрофілактики стаціонарно, потім лікували дітей із локальними формами, а зараз знебацилюємо їх і відправляємо на амбулаторне лікування», – розповіла завідувачка педіатричним відділеннямЯк додала, зараз у відділенні, до прикладу, лікується чотиримісячне немовля: «І раніше були дітки до року. У цих випадках ми знаходили туберкульоз у дідусів і бабусь».Нагадаємо, 23 березня на Театральному майданіІз 84 людей,

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