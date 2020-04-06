З початку року у 16 дітей на Волині виявили туберкульоз
Сьогодні, 16:17
Із початку року на Волині туберкульоз діагностували у 16 дітей.
Про це 24 березня розповів генеральний директор комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Іван Нискогуз під час пресконференції, присвяченої Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, пише ІА "Волинські Новини".
Він звернув увагу, що за останній рік кількість виявлених випадків захворювання в дітей зросла, зокрема через карантин, коли всі залишалися по домівках.
«У 2018 році було 24 дитини з туберкульозом, у 2019 році – 15, а у 2020 році – 21. Цього року, очевидно, дітей, хворих на туберкульоз, буде більше, адже з початку року захворювання вже виявлено у 16 дітей», – сказав Іван Нискогуз.
Один випадок зареєстровано в сім’ї, де захворіли батьки та четверо дітей.
«Я працюю із 1985 року з дітками, хворими на туберкульоз. Раніше ми лікували багато дітей, проводили курси хіміопрофілактики стаціонарно, потім лікували дітей із локальними формами, а зараз знебацилюємо їх і відправляємо на амбулаторне лікування», – розповіла завідувачка педіатричним відділенням Людмила Кирилюк.
Як додала, зараз у відділенні, до прикладу, лікується чотиримісячне немовля: «І раніше були дітки до року. У цих випадках ми знаходили туберкульоз у дідусів і бабусь».
Нагадаємо, 23 березня на Театральному майдані усіх охочих обстежували на туберкульоз. Із 84 людей, що прийшли, виявили 1 особу із підозрою на хворобу.
Фото - ілюстративне
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Про це 24 березня розповів генеральний директор комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Іван Нискогуз під час пресконференції, присвяченої Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, пише ІА "Волинські Новини".
Він звернув увагу, що за останній рік кількість виявлених випадків захворювання в дітей зросла, зокрема через карантин, коли всі залишалися по домівках.
«У 2018 році було 24 дитини з туберкульозом, у 2019 році – 15, а у 2020 році – 21. Цього року, очевидно, дітей, хворих на туберкульоз, буде більше, адже з початку року захворювання вже виявлено у 16 дітей», – сказав Іван Нискогуз.
Один випадок зареєстровано в сім’ї, де захворіли батьки та четверо дітей.
«Я працюю із 1985 року з дітками, хворими на туберкульоз. Раніше ми лікували багато дітей, проводили курси хіміопрофілактики стаціонарно, потім лікували дітей із локальними формами, а зараз знебацилюємо їх і відправляємо на амбулаторне лікування», – розповіла завідувачка педіатричним відділенням Людмила Кирилюк.
Як додала, зараз у відділенні, до прикладу, лікується чотиримісячне немовля: «І раніше були дітки до року. У цих випадках ми знаходили туберкульоз у дідусів і бабусь».
Нагадаємо, 23 березня на Театральному майдані усіх охочих обстежували на туберкульоз. Із 84 людей, що прийшли, виявили 1 особу із підозрою на хворобу.
Фото - ілюстративне
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