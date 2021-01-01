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Які статки нажив директор луцьких цвинтарів

Які статки нажив директор луцьких цвинтарів
Директор Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар за рік заробив 441 376 гривень, отримав 87760 гривень пенсії та 16819 гривень субсидії.

Про це йдеться у декларації про доходи за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

Василь Цетнар має у спільній власності з дружиною Світланою та Олегом та Романом Цетнарями квартиру у Луцьку на 44,6 "квадратів". Кермує директор Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Toyota Corola 2003 року випуску.

У 2020 році Цетнар заробив 441 376 гривень, тобто приблизно 36,7 тисячі у місяць, отримав 87760 гривень пенсії, 23420 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю, 16819 гривень субсидії та 5280 гривень страхових виплат.

Готівкою тримає директор луцьких цвинтарів 7000 доларів, його дружина - 10000 доларів.

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Теги: декларація, Василь Цетнар
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