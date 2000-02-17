Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 25 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Кладнів
2. 09:00-17:00
с. Руснів
вул. Набережна, Березова
3. 09:00-17:00
с. Микуличі
ФАП
Клуб
Бібліотека с. Микуличі
вул. Локацька, Колгоспна
4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-289 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
вул. Хасевича 8-16, Лисенка, Стефаника, Комарова, Попова,
Чернишевського, Крушельницької, 13-37А
Горохівський район
1. 9:00 – 16:00
с. Старики:
вул. Садова
вул. Прохідна"
вул. Набережна"
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-587
с Ярівка 9:00 – 16:00 Церква
Дім молитви с. Ярівка:
вул. Лесі Українки"
3 КТП459
смт Сенкевечівка 9:00 – 16:00 Відділ культури Музична школа
ДТГ Львівcька залізниця смт.Сенкевичівка, 125 км "смт. Сенкевичівка:
вул. Луцька,
вул. Привокзальна,
вул. Соборності"
Іваничівський район
1. КТП№74 Л-3 10:00-17:00 с.Завидів
2. КТП№137 9:30-16:30 с.Михайле
3. ПЛ10кВ Л80-06 до ЛР-36 10:00-17:00 с.Грибовиця(частково),с.Соснина
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24177 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Вишнева, вул. Неродів, вул. Спортивна, вул. Шабліовського, пров. Спортивний.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24004 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24177 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Вишнева, вул. Спортивна.
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24241 09:00 - 17:00 с. Карасин, вул. Шевченка, вул.Незалежності (частково).
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП- 502 8:30-17:00
с.Завітне
вул.Шевченка,50-80,
вул.9-го Травня,
вул.Киричука,2-10/парні/,
вул.Садова,
вул.Колгоспна,21-31,4-20/парні/,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-333 8:30-17:00 Цуманське ВУЖКГ - контора
Дуб А.В. – будмаркет
смт. Цумань
вул.Чехова
вул. Набережна
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-200 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Стрітенська, буд.-53-82,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
2.
9:00-17:00
ФО Максимчук І.І
Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП№501
9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1, Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
4.
ПЛ-0,4кВ від КТПП№466
9:00-17:00
ФОП Грева І.В
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Хуршудян С.О м.Ковель
5.
ПЛ-0,4кВ від КТПП№285
9:00-17:00
Колодяжненська сільська Рада
ФОП Калибоверда І.Ф
С.Колодяжне
6.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №418 ФОП Кисляк О.В
ФОП Кінжибало Л.В
ФОП Петрович І.О
ФО Чапленко І.С
ФОП Клімук В.В
ФОП Повар В.І
Ф.о.Кошелюк Г.М
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ТзОВ фірма "Волиньфарм"
ФОП Ступачок Ю.І
ФОП Семенюк Т.А
ФОП Давидюк Т.М
ТзОВ "К.П.Верес"
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Весна-80"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради
Відділ культури виконавчого комітету
Ковельської міської ради
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП КалушІ.К
ФОП Лисаков М.В
ФО Товстенюк Л.А
ФО Гончаренко С.П
ФОП Піскуровський Є.С
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-237 для чистки траси 9:00-17:00 --- с. Колпитів, вул. І.Франка, вул. Шевченка
2. КТП-158 для к/р КТП 9:00-17:00 --- с. Крухиничі, вул. Луцька, вул. Шкільна
3. ПЛ-10 кВ Л 21-03 від ЛР-19 для ремонтних робіт 9:00-17:00 ФОП Веремій
КЗС – Юнівка
ФОП – Рябченюк
Школа – В.Окорськ
Дитсад – В.Окорськ
с. Юнівка – повністю, с. В. Окорськ – повністю, с. М. Окорськ – повністю, с. Квасовиця - повністю
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Київська площа 11, Дитячий садок №7 вв №1
Вопак вв №1, Бойлерна вв № 1
Державна наторіальна кантора
Поліклініка №1 вв 1, Аптека Волиньфарм
Поліклініка №1 вв 1 освітлення, Бібліотека
Концентратор АТС Укртелеком вв №1
ТзОВ Факторія
2. 13:30-17;00
Гаражний кооператив №1, шиномонтаж
Гуманітарний інститут, цех ж/б виробів РБУ зв’язку, гаражі профспілок
Гаражі вул К.Карого
Гаражі Кооперативу (Промінь)
Стрілковий тир,Кіоск по ремонту взуття
Стоматкабінет, Гуртожиток (Волиньпробуда№3
Гуртожиток ДК ( Добродій) вв №1
ТзОВ АЙС-ТІМ, Гуртожиток ДК ( добродій) вв №2,ГРП,ЕВРОДЕК
Будмайданчік ж/б К.Савури 38а
База Житлобуд -1, вул К Савури46б
вул К Савури ( частково)
вул Г. Гонгадзе (частково)
вул К. Карого(частково)
3. 09:00-17:00
Хесед Ошер єврейській фонд (синагога)
Котельня БК
Укрсиббанк вв№2
Стоматологічний кабінет вул Крилова (частково)
вул Пушкіна (частково)
вул Б Хмельницького(частково)
Луцький район
1. 09:00 – 17:00 с. Несвіч: ПАТ „Укртелеком”, школа, с/р Несвіч (Контора, медпункт, пошта, будинок культури), ПП Філіпчук А.М. с. Несвіч вул. Зелена, Центральна
Любомльський та Шацький райони
1 Пл.-0.4 ктп-37 9:00 - 18:00 Смт Головно вул.Кірова
2 Пл-0.4 ктп-84 9:00-18:00 с.Висоцьк
3 Ктп-344 9:00-18:00 Церква с.Світязь,ФОП Бучман Марія Петрівна
База відпочинку СБУ,Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер"
Аварійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС, Тов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг" с.Світязь вул. Набережна пров.Монастирський
4 Пл-10 л 58-09 від лвн-71 до лвн-73 9:00-18:00 Державне територ-галуз.об"едн."Львівська залізниця
З/станція Любомль
м.Любомль
вул.Вокзальна, Будівельників, Коновальця, .Комарова
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-152 10:00 - 17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-227 10:00 - 17:00 с. В’язівне вул. Мазур Гай
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-21, Л-2. 10:00-17:00 Сільська рада с.Довжиця (дитячий садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос»), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), с. Велика Яблунька.
2 ЗТП-21. Ремонт РУ-0,4 кВ. 12:00-17:00 . с. Велика Яблунька.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м. Нововолинськ
АЗС «Укрнафта», ВУКГ, «Будінвест», адмінприміщення, автостоянка, автомийка, «Зал царства», Костел м. Нововолинськ
вул. Лісна 7,8,
Автобусна 11 ,11а,
Лісна 8, Івасюка 49-63,60,69
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111
2. 9:00-17:00
с.Любче, дитячий садок. будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин
с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха .Молодіжна, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник )
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники
с.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка .Громуш
с.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова.Перемоги
8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру
Старовижівський район
1 КТП-253 10:00 - 17:00. магазин Мрія контора с/ради,клуб,ФАП
с Н Вижва
вул Зелена, Підрічна, Міщанська, Суворова
Турійський район
1. 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі
2. 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин, Новосілки с/р – адмінприміщення, дит.садок, школа, котельня, ФАП, Клуб, АТС с.Комарів, Новосілки
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Кладнів
2. 09:00-17:00
с. Руснів
вул. Набережна, Березова
3. 09:00-17:00
с. Микуличі
ФАП
Клуб
Бібліотека с. Микуличі
вул. Локацька, Колгоспна
4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-289 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
вул. Хасевича 8-16, Лисенка, Стефаника, Комарова, Попова,
Чернишевського, Крушельницької, 13-37А
Горохівський район
1. 9:00 – 16:00
с. Старики:
вул. Садова
вул. Прохідна"
вул. Набережна"
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-587
с Ярівка 9:00 – 16:00 Церква
Дім молитви с. Ярівка:
вул. Лесі Українки"
3 КТП459
смт Сенкевечівка 9:00 – 16:00 Відділ культури Музична школа
ДТГ Львівcька залізниця смт.Сенкевичівка, 125 км "смт. Сенкевичівка:
вул. Луцька,
вул. Привокзальна,
вул. Соборності"
Іваничівський район
1. КТП№74 Л-3 10:00-17:00 с.Завидів
2. КТП№137 9:30-16:30 с.Михайле
3. ПЛ10кВ Л80-06 до ЛР-36 10:00-17:00 с.Грибовиця(частково),с.Соснина
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24177 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Вишнева, вул. Неродів, вул. Спортивна, вул. Шабліовського, пров. Спортивний.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24004 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24177 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Вишнева, вул. Спортивна.
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24241 09:00 - 17:00 с. Карасин, вул. Шевченка, вул.Незалежності (частково).
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП- 502 8:30-17:00
с.Завітне
вул.Шевченка,50-80,
вул.9-го Травня,
вул.Киричука,2-10/парні/,
вул.Садова,
вул.Колгоспна,21-31,4-20/парні/,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-333 8:30-17:00 Цуманське ВУЖКГ - контора
Дуб А.В. – будмаркет
смт. Цумань
вул.Чехова
вул. Набережна
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-200 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Стрітенська, буд.-53-82,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
2.
9:00-17:00
ФО Максимчук І.І
Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП№501
9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1, Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
4.
ПЛ-0,4кВ від КТПП№466
9:00-17:00
ФОП Грева І.В
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Хуршудян С.О м.Ковель
5.
ПЛ-0,4кВ від КТПП№285
9:00-17:00
Колодяжненська сільська Рада
ФОП Калибоверда І.Ф
С.Колодяжне
6.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №418 ФОП Кисляк О.В
ФОП Кінжибало Л.В
ФОП Петрович І.О
ФО Чапленко І.С
ФОП Клімук В.В
ФОП Повар В.І
Ф.о.Кошелюк Г.М
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ТзОВ фірма "Волиньфарм"
ФОП Ступачок Ю.І
ФОП Семенюк Т.А
ФОП Давидюк Т.М
ТзОВ "К.П.Верес"
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Весна-80"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради
Відділ культури виконавчого комітету
Ковельської міської ради
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП КалушІ.К
ФОП Лисаков М.В
ФО Товстенюк Л.А
ФО Гончаренко С.П
ФОП Піскуровський Є.С
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-237 для чистки траси 9:00-17:00 --- с. Колпитів, вул. І.Франка, вул. Шевченка
2. КТП-158 для к/р КТП 9:00-17:00 --- с. Крухиничі, вул. Луцька, вул. Шкільна
3. ПЛ-10 кВ Л 21-03 від ЛР-19 для ремонтних робіт 9:00-17:00 ФОП Веремій
КЗС – Юнівка
ФОП – Рябченюк
Школа – В.Окорськ
Дитсад – В.Окорськ
с. Юнівка – повністю, с. В. Окорськ – повністю, с. М. Окорськ – повністю, с. Квасовиця - повністю
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Київська площа 11, Дитячий садок №7 вв №1
Вопак вв №1, Бойлерна вв № 1
Державна наторіальна кантора
Поліклініка №1 вв 1, Аптека Волиньфарм
Поліклініка №1 вв 1 освітлення, Бібліотека
Концентратор АТС Укртелеком вв №1
ТзОВ Факторія
2. 13:30-17;00
Гаражний кооператив №1, шиномонтаж
Гуманітарний інститут, цех ж/б виробів РБУ зв’язку, гаражі профспілок
Гаражі вул К.Карого
Гаражі Кооперативу (Промінь)
Стрілковий тир,Кіоск по ремонту взуття
Стоматкабінет, Гуртожиток (Волиньпробуда№3
Гуртожиток ДК ( Добродій) вв №1
ТзОВ АЙС-ТІМ, Гуртожиток ДК ( добродій) вв №2,ГРП,ЕВРОДЕК
Будмайданчік ж/б К.Савури 38а
База Житлобуд -1, вул К Савури46б
вул К Савури ( частково)
вул Г. Гонгадзе (частково)
вул К. Карого(частково)
3. 09:00-17:00
Хесед Ошер єврейській фонд (синагога)
Котельня БК
Укрсиббанк вв№2
Стоматологічний кабінет вул Крилова (частково)
вул Пушкіна (частково)
вул Б Хмельницького(частково)
Луцький район
1. 09:00 – 17:00 с. Несвіч: ПАТ „Укртелеком”, школа, с/р Несвіч (Контора, медпункт, пошта, будинок культури), ПП Філіпчук А.М. с. Несвіч вул. Зелена, Центральна
Любомльський та Шацький райони
1 Пл.-0.4 ктп-37 9:00 - 18:00 Смт Головно вул.Кірова
2 Пл-0.4 ктп-84 9:00-18:00 с.Висоцьк
3 Ктп-344 9:00-18:00 Церква с.Світязь,ФОП Бучман Марія Петрівна
База відпочинку СБУ,Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер"
Аварійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС, Тов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг" с.Світязь вул. Набережна пров.Монастирський
4 Пл-10 л 58-09 від лвн-71 до лвн-73 9:00-18:00 Державне територ-галуз.об"едн."Львівська залізниця
З/станція Любомль
м.Любомль
вул.Вокзальна, Будівельників, Коновальця, .Комарова
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-152 10:00 - 17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-227 10:00 - 17:00 с. В’язівне вул. Мазур Гай
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-21, Л-2. 10:00-17:00 Сільська рада с.Довжиця (дитячий садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос»), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), с. Велика Яблунька.
2 ЗТП-21. Ремонт РУ-0,4 кВ. 12:00-17:00 . с. Велика Яблунька.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м. Нововолинськ
АЗС «Укрнафта», ВУКГ, «Будінвест», адмінприміщення, автостоянка, автомийка, «Зал царства», Костел м. Нововолинськ
вул. Лісна 7,8,
Автобусна 11 ,11а,
Лісна 8, Івасюка 49-63,60,69
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111
2. 9:00-17:00
с.Любче, дитячий садок. будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин
с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха .Молодіжна, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник )
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники
с.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка .Громуш
с.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова.Перемоги
8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру
Старовижівський район
1 КТП-253 10:00 - 17:00. магазин Мрія контора с/ради,клуб,ФАП
с Н Вижва
вул Зелена, Підрічна, Міщанська, Суворова
Турійський район
1. 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі
2. 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин, Новосілки с/р – адмінприміщення, дит.садок, школа, котельня, ФАП, Клуб, АТС с.Комарів, Новосілки
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