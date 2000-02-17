Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 25 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Кладнів2. 09:00-17:00с. Русніввул. Набережна, Березова3. 09:00-17:00с. МикуличіФАПКлубБібліотека с. Микуличівул. Локацька, Колгоспна4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-289 09:00-17:00 м. Володимир-Волинськийвул. Хасевича 8-16, Лисенка, Стефаника, Комарова, Попова,Чернишевського, Крушельницької, 13-37А1. 9:00 – 16:00с. Старики:вул. Садовавул. Прохідна"вул. Набережна"2 ПЛ-0,4кВ від КТП-587с Ярівка 9:00 – 16:00 ЦеркваДім молитви с. Ярівка:вул. Лесі Українки"3 КТП459смт Сенкевечівка 9:00 – 16:00 Відділ культури Музична школаДТГ Львівcька залізниця смт.Сенкевичівка, 125 км "смт. Сенкевичівка:вул. Луцька,вул. Привокзальна,вул. Соборності"1. КТП№74 Л-3 10:00-17:00 с.Завидів2. КТП№137 9:30-16:30 с.Михайле3. ПЛ10кВ Л80-06 до ЛР-36 10:00-17:00 с.Грибовиця(частково),с.Соснина1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24177 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Вишнева, вул. Неродів, вул. Спортивна, вул. Шабліовського, пров. Спортивний.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24004 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24177 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Вишнева, вул. Спортивна.4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24241 09:00 - 17:00 с. Карасин, вул. Шевченка, вул.Незалежності (частково).1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00м.Ківерцівул.Холмська ,буд.1-30,2 ПЛ0,4 кВ від КТП- 502 8:30-17:00с.Завітневул.Шевченка,50-80,вул.9-го Травня,вул.Киричука,2-10/парні/,вул.Садова,вул.Колгоспна,21-31,4-20/парні/,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-333 8:30-17:00 Цуманське ВУЖКГ - контораДуб А.В. – будмаркетсмт. Цуманьвул.Чеховавул. Набережна4 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева,50-66, 73-89вул. Ставківська,5 ПЛ0,4 кВ від КТП-200 8:30-17:00 смт.Цуманьвул.Стрітенська, буд.-53-82,1. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»ФОП Демчук С.МКовельське МТМОМале ПП «Пролісок»Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської державної адміністраціїТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська2.9:00-17:00ФО Максимчук І.ІСільськогосподарське ТзОВ «Зоря»Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ с. ВелицькКовельське МТМОФОП Киденько О.М м.Ковельс.Велицьк3.ПЛ-0,4кВ від ЗТП№5019:00-17:00 ФОП Силюк Р.СРЖКП №1, Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель4.ПЛ-0,4кВ від КТПП№4669:00-17:00ФОП Грева І.ВУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФО Хуршудян С.О м.Ковель5.ПЛ-0,4кВ від КТПП№2859:00-17:00Колодяжненська сільська РадаФОП Калибоверда І.ФС.Колодяжне6.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №418 ФОП Кисляк О.ВФОП Кінжибало Л.ВФОП Петрович І.ОФО Чапленко І.СФОП Клімук В.ВФОП Повар В.ІФ.о.Кошелюк Г.МПідприємство теплових мереж "Ковельтепло"ТзОВ фірма "Волиньфарм"ФОП Ступачок Ю.ІФОП Семенюк Т.АФОП Давидюк Т.МТзОВ "К.П.Верес"Об'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Весна-80"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Управління соціального захисту населеннявиконавчого комітету Ковельської міської радиВідділ культури виконавчого комітетуКовельської міської радиРЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП КалушІ.КФОП Лисаков М.ВФО Товстенюк Л.АФО Гончаренко С.ПФОП Піскуровський Є.С1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-237 для чистки траси 9:00-17:00 --- с. Колпитів, вул. І.Франка, вул. Шевченка2. КТП-158 для к/р КТП 9:00-17:00 --- с. Крухиничі, вул. Луцька, вул. Шкільна3. ПЛ-10 кВ Л 21-03 від ЛР-19 для ремонтних робіт 9:00-17:00 ФОП ВеремійКЗС – ЮнівкаФОП – РябченюкШкола – В.ОкорськДитсад – В.Окорськс. Юнівка – повністю, с. В. Окорськ – повністю, с. М. Окорськ – повністю, с. Квасовиця - повністю1. 09:00-17:00Київська площа 11, Дитячий садок №7 вв №1Вопак вв №1, Бойлерна вв № 1Державна наторіальна кантораПоліклініка №1 вв 1, Аптека ВолиньфармПоліклініка №1 вв 1 освітлення, БібліотекаКонцентратор АТС Укртелеком вв №1ТзОВ Факторія2. 13:30-17;00Гаражний кооператив №1, шиномонтажГуманітарний інститут, цех ж/б виробів РБУ зв’язку, гаражі профспілокГаражі вул К.КарогоГаражі Кооперативу (Промінь)Стрілковий тир,Кіоск по ремонту взуттяСтоматкабінет, Гуртожиток (Волиньпробуда№3Гуртожиток ДК ( Добродій) вв №1ТзОВ АЙС-ТІМ, Гуртожиток ДК ( добродій) вв №2,ГРП,ЕВРОДЕКБудмайданчік ж/б К.Савури 38аБаза Житлобуд -1, вул К Савури46бвул К Савури ( частково)вул Г. Гонгадзе (частково)вул К. Карого(частково)3. 09:00-17:00Хесед Ошер єврейській фонд (синагога)Котельня БКУкрсиббанк вв№2Стоматологічний кабінет вул Крилова (частково)вул Пушкіна (частково)вул Б Хмельницького(частково)1. 09:00 – 17:00 с. Несвіч: ПАТ „Укртелеком”, школа, с/р Несвіч (Контора, медпункт, пошта, будинок культури), ПП Філіпчук А.М. с. Несвіч вул. Зелена, Центральна1 Пл.-0.4 ктп-37 9:00 - 18:00 Смт Головно вул.Кірова2 Пл-0.4 ктп-84 9:00-18:00 с.Висоцьк3 Ктп-344 9:00-18:00 Церква с.Світязь,ФОП Бучман Марія ПетрівнаБаза відпочинку СБУ,Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер"Аварійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС, Тов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг" с.Світязь вул. Набережна пров.Монастирський4 Пл-10 л 58-09 від лвн-71 до лвн-73 9:00-18:00 Державне територ-галуз.об"едн."Львівська залізницяЗ/станція Любомльм.Любомльвул.Вокзальна, Будівельників, Коновальця, .Комарова1 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-152 10:00 - 17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-227 10:00 - 17:00 с. В’язівне вул. Мазур Гай1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-21, Л-2. 10:00-17:00 Сільська рада с.Довжиця (дитячий садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос»), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), с. Велика Яблунька.2 ЗТП-21. Ремонт РУ-0,4 кВ. 12:00-17:00 . с. Велика Яблунька.1. 09:00-17:00м. НововолинськАЗС «Укрнафта», ВУКГ, «Будінвест», адмінприміщення, автостоянка, автомийка, «Зал царства», Костел м. Нововолинськвул. Лісна 7,8,Автобусна 11 ,11а,Лісна 8, Івасюка 49-63,60,69Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-1112. 9:00-17:00с.Любче, дитячий садок. будинок культуришкільна насоснаФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазинс.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха .Молодіжна, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник )ФОП Поліщук В.О. (гараж)П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівникис.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка .Громушс.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова.Перемоги8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру1 КТП-253 10:00 - 17:00. магазин Мрія контора с/ради,клуб,ФАПс Н Вижвавул Зелена, Підрічна, Міщанська, Суворова1. 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі2. 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин, Новосілки с/р – адмінприміщення, дит.садок, школа, котельня, ФАП, Клуб, АТС с.Комарів, Новосілки