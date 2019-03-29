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Що має і скільки заробляє головна освітянка Луцька

Що має і скільки заробляє головна освітянка Луцька
Начальниця управління освіти Луцькради Зіновія Лещенко за рік заробила 381 780 гривень.

Про це йдеться у декларації про доходи у 2020 році, оприлюдненій на сайті НАЗК.

Зіновія Лещенко має у спільній сумісній власності квартиру в Луцьку площею 49,60 кв. м. Ні земельних ділянок, ні транспортних засобів посадовиця не задекларувала.

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У 2020 році Лещенко заробила 381 780 гривень, тобто понад 31 тисячу у місяць. Її син Богдан отримав 7800 гривень стипендії у ЛНУ ім. Івана Франка.

Готівкою має начальниця управління освіти 120 000 гривень.

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Теги: декларація, Зіновія Лещенко
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