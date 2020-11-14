Юридичну клініку волинського вишу прийняли до Асоціації юридичних клінік України

Юридична клініка Луцького національного технічного університету «Veritas» увійшла до складу Асоціації юридичних клінік України.За вступ нових членів до АЮКУ проголосували більшість юридичних клінік під час З’їзду Асоціації в рамках Весняного Форуму АЮКУ 2021, що відбувся днями у Києві. Ми опинилися у п’ятірці юридичних клінік, які отримали кредит довіри і увійшли в когорту активу, що розвиває юридичний клінічний рух України, - йдеться на сайті ЛНТУ.Представила юридичну клініку Луцького НТУ її керівниця Олександра Філюк. Вона ознайомила присутніх із діяльністю підрозділу, його напрацюваннями та перспективними проектами. А також взяла участь у серії воркшопів та майстер-класів з консультування, правопросвіти та діджиталізації роботи юридичних клінік.За результатами Форуму, наша представниця отримала електронний сертифікат учасника.Варто зазначити, що тема цьогорічного Форуму: «Розробки юридичних клінік у сфері захисту споживачів фінансових послуг». Під час З’їзду відбулася презентація звіту Правління Асоціації та обговорення результатів роботи юридичного клінічного руху України за 2020 рік.На Весняному форумі також були представлені результати та розробки юридичних клінік у сфері захисту споживачів фінансових послуг та проведені воркшопи і майстер-класи.Під час заходу юридичні клініки - члени АЮКУ, проголосували за вступ нових кандидатів, серед яких, окрім юрклініки нашого університету «Veritas», також юридична клініка «Фенікс» Київського університету права національної академії наук України; юридична клініка «ЮрАзов'я» Маріупольського державного університету; юридична клініка «Pro bono» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; юридична клініка Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.Зазначимо, що членство в АЮКУ відкриває спектр нових можливостей для юридичних клінік при ЗВО і сприяє розвитку юридичної клінічної освіти в цілому. Юридичний клінічний рух забезпечує системну підготовку юристів, готових до практичної професійної діяльності, тим самим сприяючи утвердженню в українському суспільстві верховенства права, доступу до правосуддя та підвищення рівня правової культури.