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Екскапітан «Волині» подякував новому тренеру і розповів про адаптацію в Польщі

Екскапітан «Волині» подякував новому тренеру і розповів про адаптацію в Польщі
Захисник "Динамо" Артем Шабанов, який на правах оренди виступає за варшавський клуб Легія", поділився враженнями від перебування у таборі чинного чемпіона Польщі.

Про це йдеться на сторінках Український футбол.

"Адаптувався нормально, умови схожі, як і в Динамо – база є, тренувальні поля є. На перших порах клуб дав перекладача, вона пояснювала, як і куди пересуватися, всюди возила мене і забирала з тренувань. Відчувається довіра тренера, тому хочу подякувати йому за те, що взяв на 3 місяці пограти за їхню команду", - сказав колишній оборонець луцької "Волині".

Також Артем Шабанов додав, що йому дуже допомагає той факт, що він прийшов у клуб разом з Русиним – є з ким поговорити, тому що так було б нудно.

"Удвох набагато легше. В команді є кілька хлопців російськомовних, тому ще легше. Не мувю по польску – не розумію поки нічого", – сказав Шабанов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, орендна угода захисника Динамо з польським клубом спливає 30 червня 2021 року. Артем встиг зіграти за варшавську команду у 6 матчах (5 в Екстраклясі і 1 у Кубку Польщі). Результативними діями не відзначався.

За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.

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Теги: Волинь, спорт, Динамо, футбол, Легія
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