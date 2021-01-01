Екскапітан «Волині» подякував новому тренеру і розповів про адаптацію в Польщі
Сьогодні, 05:27
Захисник "Динамо" Артем Шабанов, який на правах оренди виступає за варшавський клуб Легія", поділився враженнями від перебування у таборі чинного чемпіона Польщі.
Про це йдеться на сторінках Український футбол.
"Адаптувався нормально, умови схожі, як і в Динамо – база є, тренувальні поля є. На перших порах клуб дав перекладача, вона пояснювала, як і куди пересуватися, всюди возила мене і забирала з тренувань. Відчувається довіра тренера, тому хочу подякувати йому за те, що взяв на 3 місяці пограти за їхню команду", - сказав колишній оборонець луцької "Волині".
Також Артем Шабанов додав, що йому дуже допомагає той факт, що він прийшов у клуб разом з Русиним – є з ким поговорити, тому що так було б нудно.
"Удвох набагато легше. В команді є кілька хлопців російськомовних, тому ще легше. Не мувю по польску – не розумію поки нічого", – сказав Шабанов у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, орендна угода захисника Динамо з польським клубом спливає 30 червня 2021 року. Артем встиг зіграти за варшавську команду у 6 матчах (5 в Екстраклясі і 1 у Кубку Польщі). Результативними діями не відзначався.
За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.
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Про це йдеться на сторінках Український футбол.
"Адаптувався нормально, умови схожі, як і в Динамо – база є, тренувальні поля є. На перших порах клуб дав перекладача, вона пояснювала, як і куди пересуватися, всюди возила мене і забирала з тренувань. Відчувається довіра тренера, тому хочу подякувати йому за те, що взяв на 3 місяці пограти за їхню команду", - сказав колишній оборонець луцької "Волині".
Також Артем Шабанов додав, що йому дуже допомагає той факт, що він прийшов у клуб разом з Русиним – є з ким поговорити, тому що так було б нудно.
"Удвох набагато легше. В команді є кілька хлопців російськомовних, тому ще легше. Не мувю по польску – не розумію поки нічого", – сказав Шабанов у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, орендна угода захисника Динамо з польським клубом спливає 30 червня 2021 року. Артем встиг зіграти за варшавську команду у 6 матчах (5 в Екстраклясі і 1 у Кубку Польщі). Результативними діями не відзначався.
За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.
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