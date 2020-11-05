Час йде на години: для онкохворої дівчинки з Луцька терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 17:08
У Луцьку небайдужих людей просять терміновоо відгукнутися та здати крові для онкохворої дівчинки.
Прохання про допомогу розмістили на офіційній сторінці Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
"Шановні відвідувачі, маємо до вас величезне прохання! У нашої колеги в родині горе, в дитини виявили онкозахворювання і час йде на години, шукають донорів крові - чоловіків до 50 років з групою крові 1+", - йдеться у дописі.
Вимоги:
- не хворіли на гепатит;
- не хворіли або перехворіли на короновірус більше 2-х місяців тому;
- здорові;
- не вживали алкоголь перед тим 2 дні.
Необхідно здати кров завтра з 9.00 години ранку у центрі переливання крові, що на проспекті Волі, 47 у Луцьку, вказавши, що для Мартинюк Софії Сергіївни на тромбомасу.
Всіх, хто відгукнеться, будуть обслуговувати у ЦНАП позачергово.
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Прохання про допомогу розмістили на офіційній сторінці Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
"Шановні відвідувачі, маємо до вас величезне прохання! У нашої колеги в родині горе, в дитини виявили онкозахворювання і час йде на години, шукають донорів крові - чоловіків до 50 років з групою крові 1+", - йдеться у дописі.
Вимоги:
- не хворіли на гепатит;
- не хворіли або перехворіли на короновірус більше 2-х місяців тому;
- здорові;
- не вживали алкоголь перед тим 2 дні.
Необхідно здати кров завтра з 9.00 години ранку у центрі переливання крові, що на проспекті Волі, 47 у Луцьку, вказавши, що для Мартинюк Софії Сергіївни на тромбомасу.
Всіх, хто відгукнеться, будуть обслуговувати у ЦНАП позачергово.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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