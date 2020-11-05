Час йде на години: для онкохворої дівчинки з Луцька терміново шукають донорів крові





Прохання про допомогу



"Шановні відвідувачі, маємо до вас величезне прохання! У нашої колеги в родині горе, в дитини виявили онкозахворювання і час йде на години, шукають донорів крові - чоловіків до 50 років з групою крові 1+", - йдеться у дописі.



Вимоги:

- не хворіли на гепатит;

- не хворіли або перехворіли на короновірус більше 2-х місяців тому;

- здорові;

- не вживали алкоголь перед тим 2 дні.



Необхідно здати кров завтра з 9.00 години ранку у центрі переливання крові, що на проспекті Волі, 47 у Луцьку, вказавши, що для Мартинюк Софії Сергіївни на тромбомасу.



Всіх, хто відгукнеться, будуть обслуговувати у ЦНАП позачергово.

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