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Час йде на години: для онкохворої дівчинки з Луцька терміново шукають донорів крові

Час йде на години: для онкохворої дівчинки з Луцька терміново шукають донорів крові
У Луцьку небайдужих людей просять терміновоо відгукнутися та здати крові для онкохворої дівчинки.

Прохання про допомогу розмістили на офіційній сторінці Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.

"Шановні відвідувачі, маємо до вас величезне прохання! У нашої колеги в родині горе, в дитини виявили онкозахворювання і час йде на години, шукають донорів крові - чоловіків до 50 років з групою крові 1+", - йдеться у дописі.

Вимоги:
- не хворіли на гепатит;
- не хворіли або перехворіли на короновірус більше 2-х місяців тому;
- здорові;
- не вживали алкоголь перед тим 2 дні.

Необхідно здати кров завтра з 9.00 години ранку у центрі переливання крові, що на проспекті Волі, 47 у Луцьку, вказавши, що для Мартинюк Софії Сергіївни на тромбомасу.

Всіх, хто відгукнеться, будуть обслуговувати у ЦНАП позачергово.

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Теги: Луцьк, терміново, донори крові, онкохвора дівчинка
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